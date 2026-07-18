كامچاتكاداعى جانارتاۋ 12 شاقىرىم بيىكتىككە كۇل اتقىلادى
استانا. kazinform - كامچاتكادا 18-شىلدە كۇنى تاڭەرتەڭ شيۆەلۋچ جانارتاۋى اتقىلاپ، كۇل 12 شاقىرىم بيىكتىككە دەيىن كوتەرىلدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، كامچاتكا ولكەسىندەگى شيۆەلۋچ جانارتاۋى تەڭىز دەڭگەيىنەن شامامەن 12 مىڭ مەتر بيىكتىككە كۇل شىعارعان. بۇل تۋرالى رەسەي عىلىم اكادەمياسىنىڭ گەوفيزيكا قىزمەتىنىڭ كامچاتكاداعى فيليالى «ماكس» پلاتفورماسىندا حابارلادى.
- 18-شىلدە كۇنى ساعات 07:17 مەن 07:32 ارالىعىندا (استانا ۋاقىتىمەن 09:17- 09:32) سپۋتنيكتىك دەرەكتەرگە سايكەس، شيۆەلۋچ جانارتاۋىندا تەڭىز دەڭگەيىنەن شامامەن 12000 مەتر بيىكتىككە كۇل اتقىلاۋى تىركەلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
شيۆەلۋچ - كامچاتكاداعى بەلسەندى جانارتاۋلاردىڭ ءبىرى. ول ەسكى شيۆەلۋچ جانارتاۋىنان، ەجەلگى كالدەرادان جانە بەلسەندى جاس شيۆەلۋچ جانارتاۋىنان تۇرادى. جانارتاۋدىڭ جاسى شامامەن 60-70 مىڭ جىل. ول ۋست-كامچاتكا وكرۋگىندەگى كليۋچي كەنتىنەن شامامەن 50 شاقىرىم، ال پەتروپاۆل-كامچاتسكي قالاسىنان 450 شاقىرىم قاشىقتىقتا ورنالاسقان.
بۇعان دەيىن يندونەزيادا دۋكونو جانارتاۋى اتقىلاعاننان كەيىن 20 تۋريست جوعالىپ كەتكەنى تۋرالى جازدىق.