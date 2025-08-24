كاپپادوكيادا تۋ باعاناسىندا بيلەگەن تۋريستكە قاتىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالدى
استانا. KAZINFORM - تۇركيانىڭ ەڭ ءىرى تۋريستىك ورتالىقتارىنىڭ ءبىرى كاپپادوكيادا تۋ باعاناسىندا بي بيلەگەن شەتەلدىك تۋريستكە قارسى قىلمىستىق ءىس قوزعالدى، دەپ حابارلايدى Hurriyet.
قىز يۋنەسكو- نىڭ دۇنيەجۇزىلىك مادەني جانە تابيعي مۇرالار تىزىمىنە ەنگىزىلگەن كاپپادوكيا وڭىرىندەگى ماڭىزدى ورىنداردىڭ ءبىرى - ءۇچحيسار قامالىنىڭ توبەسىندە تۇرعان تۇرىك تۋى ىلىنگەن باعانانى پايدالانىپ، اكروباتيكالىق قيمىلدار جاسادى.
شەتەلدىك تۋريستتىڭ مۇنداي ورىنسىز ارەكەتى قوعامدا ۇلكەن نارازىلىق تۋعىزدى. نيەۆشەحير پروۆينتسياسى گۋبەرناتورىنىڭ اكىمدىگى مالىمدەمە جاساپ، تۋ باعاناسىندا بي بيلەگەن ادامعا قاتىستى تەرگەۋ باستالعانىن حابارلادى.
ادىلەت جانە دامۋ پارتياسىنىڭ دەپۋتاتى ەمرە چالىشكان الەۋمەتتىك جەلىدەگى جازباسىندا بۇل ارەكەتتى قاتاڭ ايىپتادى.
- تۋ - ءبىزدىڭ نامىسىمىز، كوزىمىزدىڭ قاراشىعى. مۇنى تۇسىنبەگەن ءاربىر ادامعا ەسكەرتۋ جاسالىپ، دەرەۋ شارا قولدانىلۋى ءتيىس. ءبىز كاپپادوكيادا تۋريستەردى ءاردايىم قوناقجايلىقپەن قابىلداپ كەلدىك. الايدا ۇلتتىق جانە رۋحاني قۇندىلىقتارىمىزعا مۇنداي قۇرمەتسىزدىك مۇلدەم قابىلدانبايدى، - دەدى ول.
نيەۆشەحيردىڭ باس پروكۋراتۋراسى تۇركيا قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 300 جانە 301-باپتارى بويىنشا شەتەلدىك ازاماتقا قاتىستى سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ باستادى. بۇل باپتاردا تيىسىنشە ءۇش جىلعا جانە ەكى جىلعا دەيىنگى باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى قاراستىرىلعان.
قازىرگى ۋاقىتتا تۋريستىڭ ازاماتتىعى مەن ونىڭ قايدا ەكەنى بەلگىسىز.