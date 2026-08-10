كانادادا بالانىڭ قىلىعى ۇشاق رەيسىنىڭ توقتاۋىنا سەبەپ بولدى
استانا. KAZINFORM - كانادالىق Porter Airlines اۋە كومپانياسىنىڭ رەيسى الدىڭعى اپتادا كىشكەنتاي بالا ءوز ورنىنا وتىرىپ، قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن تاعۋدان باس تارتقاننان كەيىن توقتاتىلدى. بۇل تۋرالى Associated Press اگەنتتىگى جازدى.
ۇشاقتى تەرمينالعا قايتارۋعا تۋرا كەلگەن. ال وسىعان بايلانىستى تۋىنداعان كىدىرىس سالدارىنان اۋەجاي رەيس ۇشىپ ۇلگەرمەي تۇرىپ، ۇشۋ-قونۋ جولاعىن جاۋىپ تاستاعان.
Porter Airlines كومپانياسىنىڭ جەكسەنبى كۇنى حابارلاۋىنشا، اتا-اناسى مەن ەكيپاج مۇشەلەرى بالانى بىرنەشە رەت ورنىنا وتىرعىزىپ، قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن تاعۋعا تىرىسقان. الايدا ونى كوندىرۋ مۇمكىن بولماعان. ناتيجەسىندە ۇشاق بريتاندىق كولۋمبياداعى ۆيكتوريا حالىقارالىق اۋەجايىنىڭ تەرمينالىنا ورالدى. اتا-اناسى بالاسىمەن جانە جۇك-باگاجىمەن بىرگە ۇشاقتان تۇسكەن.
بەيسەنبى كۇنى تورونتوعا باعىت العان رەيس تۇنگى ساعات 00:30 عا دەيىن، ياعني اۋەجايداعى ۇشۋ-قونۋ جولاعى جابىلاتىن ۋاقىتقا دەيىن كەشىكتى. وسىعان بايلانىستى قالعان جولاۋشىلار دا ۇشاقتان شىعۋعا ءماجبۇر بولدى.
Porter Airlines جولاۋشىلاردان كەشىرىم سۇرادى. ولار كەلەسى كۇنى تورونتوعا ۇشاتىن رەيسكە قايتا وتىرعىزىلدى.