كۇن ىسىپ، نايزاعاي وينايدى: 17-ماۋسىمعا ارنالعان اۋا رايى بولجامى
استانا. قازاقپارات - «قازگيدرومەت» سينوپتيكتەرىنىڭ مالىمەتىنشە، 17-ماۋسىم كۇنى قازاقستاننىڭ ءۇش ءىرى قالاسى - استانا، الماتى جانە شىمكەنتتە اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى.
كەي وڭىرلەردە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي ويناسا، كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 35 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
استانا قالاسىندا تۇندە اۋىسپالى بۇلتتى اۋا رايى ساقتالىپ، جاۋىن-شاشىن كۇتىلمەيدى. ال كۇندىز قىسقا مەرزىمدى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولۋى ىقتيمال. جەل وڭتۇستىك-شىعىستان سوعادى: تۇندە جىلدامدىعى 2-7 م/س بولسا، كۇندىز 9-14 م/س- گە دەيىن كۇشەيەدى. اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 14+16+ گرادۋس، كۇندىز 31+33+ گرادۋس بولادى.
الماتى قالاسىندا تۇندە جاۋىن-شاشىنسىز اۋىسپالى بۇلتتى اۋا رايى بولجانادى. كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي كۇتىلەدى. جەل وڭتۇستىك-باتىستان سوعىپ، ەكپىنى 3-8 م/س، كەي ساتتەردە 13 م/س- قا دەيىن جەتەدى. تەمپەراتۋرا تۇندە 19++21+ گرادۋس، كۇندىز 33+35+ گرادۋس ارالىعىندا بولادى.
شىمكەنت قالاسىندا تۇندە دە، كۇندىز دە اۋىسپالى بۇلتتى اۋا رايى ساقتالىپ، قىسقا مەرزىمدى جاڭبىر مەن نايزاعاي بولادى. جەل وڭتۇستىك-شىعىستان سوعىپ، كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س- قا دەيىن كۇشەيۋى مۇمكىن. اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 18+20+ گرادۋس، كۇندىز 33+35+ گرادۋس شاماسىندا بولادى.