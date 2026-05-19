كۇن ىستىقتا اياق نەگە ىسەدى؟
استانا. KAZINFORM - جاز مەزگىلىندە كوپ ادام وزگەرىستەردى بايقايدى: كەشكە قاراي اياق اۋىرلايدى، اياق كيىم قىسا باستايدى، ساۋساقتار ىسىنەدى، ال ساقينالار ارەڭ شەشىلەدى. بىرەۋلەر مۇنى شارشاۋدان كورەدى، ەندى بىرەۋلەر ارتىق سۋدان دەپ ويلايدى. ءبىراق ماسەلە الدەقايدا تەرەڭدە: ىستىقتا قان تامىرلارى مەن ليمفا جۇيەسى شامادان تىس جۇكتەمەمەن جۇمىس ىستەيدى. ىسىكتىڭ نە سەبەپتەن پايدا بولاتىنىن جانە اعزاعا ءدارىسىز قالاي كومەكتەسۋگە بولاتىنىن مەديتسينا عىلىمدارىنىڭ كانديداتى ياروسلاۆ گۋرين ءتۇسىندىردى.
قان تامىرلارى قالاي جۇمىس ىستەيدى جانە نەگە ىستىقتا بۇزىلادى؟
اياقتاعى قان جۇرەككە تەرەڭ تامىرلار ارقىلى كوتەرىلەدى. بۇل تامىرلار ىشىندە قالتاشىق ءتارىزدى قاقپاقشالار بولادى (كىشكەنتاي جارتى ايعا ۇقسايدى). ولار تەك جوعارى قاراي اشىلىپ، قاننىڭ تومەن قايتا اعۋىنا جول بەرمەيدى.
ىستىقتا نە بولادى؟
ىستىق قان تامىرلارىن كەڭەيتەدى (اعزا تەرى ارقىلى جىلۋدى شىعارىپ، سالقىنداۋعا تىرىسادى).
تامىرلاپ كەڭەيىپ، قابىرعالارى بوساڭسيدى.
قاقپاقشالار تولىق جابىلماي قالادى.
قان قايتادان تومەن قاراي اعا باستايدى.
نەگە اياق ىسىنەدى؟
قان ىركىلىپ قالادى، ال ونىڭ سۇيىق بولىگى (پلازما) تامىرلاردىڭ قابىرعالارى ارقىلى اينالاداعى تىندەرگە ءوتىپ كەتەدى. قالىپتى جاعدايدا مۇنى ليمفا جۇيەسى سورىپ الىپ كەتەدى. ءبىراق ىستىقتا ول ۇلگەرمەي قالادى.
كومپيۋتەردە جۇمىس ىستەگەندە نەگە قول ىسىنەدى؟
قولدا دا ءدال وسىنداي جاعداي بولادى، ءبىراق ءبىر ەرەكشەلىگى بار. ليمفا ساۋساقتاردان قولتىق استىنداعى ليمفا تۇيىندەرى ارقىلى اعادى. ەگەر ءسىز قولىڭىزدى شىنتاقتان بۇگىپ ۇزاق وتىرساڭىز (نوۋتبۋكپەن جۇمىس، كىتاپ وقۋ)، شىنتاق پەن قولتىق ماڭىنداعى ليمفا جولدارى قىسىلادى.
ىستىق اۋا رايى + بۇگىلگەن شىنتاق = ىسىنگەن ساۋساقتار جانە شەشىلمەيتىن ساقينالار.
ءدارىسىز ىسىكتى قالاي ازايتۋعا بولادى؟
ءسىز ىستىقتى توقتاتا المايسىز، ءبىراق تامىرلار مەن ليمفا جۇيەسىنە كومەكتەسە الاسىز.
كەڭەس - ۆەرتيكالدى درەناج (ەڭ ماڭىزدىسى)
ىسىنگەن كەزدە ديۆاندا جاتا بەرۋ جاعدايدى ناشارلاتادى.
قالاي اسەر ەتەدى؟
ليمفا تەك بۇلشىقەتتەر قوزعالعاندا جوعارى قاراي اعادى.
نە ىستەۋ كەرەك؟
ارقاڭىزبەن جاتىڭىز؛
اياعىڭىزدى جاستىققا نەمەسە قابىرعاعا كوتەرىڭىز؛
تابان جۇرەكتەن 30- 40 س م جوعارى بولۋى كەرەك؛
وسى قالىپتا 15 مينۋت جاتىڭىز.
سوندا سۇيىقتىق اۋىرلىق كۇشىنىڭ اسەرىمەن كەۋدە ليمفا وزەگىنە قاراي جەڭىلىرەك قايتادى.