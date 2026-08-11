كۇن تۇتىلاتىنىنا بايلانىستى مايوركادا توتەنشە جاعداي جاريالانىپ، ارالعا اسكەر جىبەرىلدى
استانا. kazinform - مايوركا ارالى 12-تامىزدا بولاتىن تولىق كۇن تۇتىلۋىنا دايىندالىپ جاتىر. تۋريستەردىڭ كوپتەپ كەلۋى بولجانىپ، ارالدا توتەنشە جاعداي جاريالانىپ، يسپانيا ۇكىمەتى قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن اسكەري قىزمەتشىلەردى جىبەردى، دەپ حابارلايدى BILD.
اسكەريلەر 10-14-تامىز ارالىعىندا بىرنەشە مۋنيتسيپاليتەتتە پوليتسياعا كومەكتەسەدى. ولاردىڭ مىندەتىنە جول قوزعالىسىن باقىلاۋ، قۇتقارۋ قىزمەتتەرىنە ارنالعان جولداردىڭ اشىق بولۋىن قامتاماسىز ەتۋ جانە ارالدى ورمان ورتتەرىنەن قورعاۋ كىرەدى. جەرگىلىكتى بيلىك كولىك قوزعالىسىنىڭ قيىنداۋى مەن قاۋىپسىزدىككە تونەتىن قاتەردىڭ ارتۋىنان الاڭداپ وتىر.
بۇدان بولەك، يسپانيا بويىنشا ازاماتتىق گۆارديانىڭ شامامەن 24 مىڭ قىزمەتكەرى جۇمىلدىرىلادى. ولار كولىك قوزعالىسىن رەتتەپ، كۇن تۇتىلۋىن تاماشالايتىن ورىندارداعى قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتەدى جانە تۇرعىنداردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قاداعالايدى.
تولىق قاراڭعىلىق ءۇش مينۋتقا سوزىلادى
مايوركادا كۇن تۇتىلۋى جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا شامامەن 19:37-دە باستالادى. الدىمەن ءىشىنارا تۇتىلۋ كەزەڭى ءوتىپ، شامامەن 20:30-دا تولىق تۇتىلۋ باستالادى. ول 20:33 شاماسىندا اياقتالادى. ودان كەيىن ءىشىنارا تۇتىلۋ كەزەڭى 20:53-كە دەيىن جالعاسادى.
وسىلايشا، كۇن تۇتىلۋىنىڭ بارلىق كەزەڭى ءبىر ساعاتتان ءسال اسادى، ال تولىق قاراڭعىلىق شامامەن ءۇش مينۋتقا عانا سوزىلادى. كۇن تۇتىلۋى كۇن باتاردان ءسال بۇرىن بولاتىندىقتان، كۇن كوكجيەككە وتە جاقىن ورنالاسادى. بۇل تابيعي قۇبىلىستى تاماشالاپ، اسەرلى سۋرەتتەر تۇسىرۋگە قولايلى جاعداي تۋعىزادى.
تولىق كۇن تۇتىلۋىن ۆالەنسيادا، كاستيليا جانە لەوندا، گاليسيادا جانە باسك ەلىندە دە كورۋگە بولادى.