كۇن قايتا ىسيدى
استانا. KAZINFORM - اتلانتيكالىق سيكلون قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىنە اسەرىن ساقتايدى.
سونىڭ سالدارىنان جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، ال ەلدىڭ شىعىسىندا قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق، داۋىل جانە ەكپىندى جەل كۇتىلەدى. تەك باتىس پەن سولتۇستىك-باتىستا جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى بولجانادى.
سونىمەن قاتار يران اۋماعىنان ىستىق اۋا ماسسالارىنىڭ كەلۋىنە بايلانىستى ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە اپتاپ ىستىق قايتا كۇشەيەدى.
كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى:
باتىستا جانە سولتۇستىك-باتىستا +38.. .+43°C؛
سولتۇستىكتە +30.. .+35°C؛
ورتالىقتا +28.. .+39°C؛
وڭتۇستىكتە +36.. .+41°C؛
وڭتۇستىك-شىعىستا +29.. .+37°C؛
سولتۇستىك-شىعىس پەن شىعىستا +23.. .+32°C بولادى دەپ كۇتىلەدى.