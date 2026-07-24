KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    كۇن قايتا ىسيدى

    استانا. KAZINFORM - اتلانتيكالىق سيكلون قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىنە اسەرىن ساقتايدى.

    ауа райы, жаз
    Фото: Қызылорда әкімдігі

    سونىڭ سالدارىنان جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، ال ەلدىڭ شىعىسىندا قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق، داۋىل جانە ەكپىندى جەل كۇتىلەدى. تەك باتىس پەن سولتۇستىك-باتىستا جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى بولجانادى.

    سونىمەن قاتار يران اۋماعىنان ىستىق اۋا ماسسالارىنىڭ كەلۋىنە بايلانىستى ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە اپتاپ ىستىق قايتا كۇشەيەدى.

    كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى:

    باتىستا جانە سولتۇستىك-باتىستا +38.. .+43°C؛

    سولتۇستىكتە +30.. .+35°C؛

    ورتالىقتا +28.. .+39°C؛

    وڭتۇستىكتە +36.. .+41°C؛

    وڭتۇستىك-شىعىستا +29.. .+37°C؛

    سولتۇستىك-شىعىس پەن شىعىستا +23.. .+32°C بولادى دەپ كۇتىلەدى.

    قوعام
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور