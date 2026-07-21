كۇندە قۋاتتى جارقىل تىركەلدى
استانا. قازاقپارات – 20-شىلدەدە كۇندە قۋاتتىلىعى M2.5 ساناتىنا جاتاتىن جارقىل تىركەلدى. ول 11 مينۋتقا سوزىلدى جانە جەردىڭ گەوماگنيتتىك جاعدايىنا اسەر ەتۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
قولدانبالى گەوفيزيكا ينستيتۋتىنىڭ مالىمەتىنشە، M ساناتىنداعى جارقىل 20-شىلدە كۇنى ماسكەۋ ۋاقىتىمەن ساعات 17:36 دا (استانا ۋاقىتىمەن 20:36) تىركەلگەن.
- رەنتگەن دياپازونىندا 4489 (S04W22) كۇن داقتارى توبىندا M2.5 ساناتىنداعى، ۇزاقتىعى 11 مينۋت بولعان جارقىل تىركەلدى،-دەلىنگەن ينستيتۋت حابارلاماسىندا.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، M ساناتىنداعى جارقىلدار قۋاتى جاعىنان X ساناتىنان كەيىنگى ەكىنشى ورىندا جانە كەي جاعدايدا جەردىڭ ماگنيت ورىسىنە اسەر ەتۋى مۇمكىن.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن 22-شىلدەدە جەردە ماگنيتتىك داۋىلدار بولاتىنى حابارلانعان ەدى.