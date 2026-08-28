كۇن كۇرت سۋىتادى: سينوپتيكتەر ۇسىك ءجۇرىپ، قار جاۋاتىن وڭىرلەردى اتادى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك 2026-جىلعى 29-31-تامىزعا ارنالعان قازاقستان بويىنشا اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
جازدىڭ سوڭعى كۇندەرىندە اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ وتۋىنە بايلانىستى ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە جاڭبىر، نايزاعاي، ەكپىندى جەل، بۇرشاق كۇتىلەدى.
كەزەڭنىڭ سوڭىنا قاراي ەلىمىزدىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇنگى ۋاقىتتا جاڭبىر مەن قار تۇرىندەگى جاۋىن-شاشىن بولجانادى.
29-تامىزدا اقمولا، قوستاناي جانە قاراعاندى وبلىستارىندا، 30-31-تامىزدا پاۆلودار جانە شىعىس قازاقستان وبلىستارىندا قاتتى جاڭبىر كۇتىلەدى.
تەك ەلىمىزدىڭ باتىسىندا جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى ساقتالادى. باتىستا، سولتۇستىك-باتىستا، سولتۇستىكتە جانە شىعىستا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان كۇتىلەدى.
اۋا تەمپەراتۋراسى:
ەلىمىزدىڭ باتىسىندا كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 18-23 گرادۋستان 25-30 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. ماڭعىستاۋ وبلىسىندا ايتارلىقتاي وزگەرىس بولمايدى: كۇندىزگى تەمپەراتۋرا 25-35 گرادۋس شاماسىندا ساقتالادى.
سولتۇستىك-باتىستا، سولتۇستىكتە جانە ەلىمىزدىڭ ورتالىعىندا اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ تومەندەۋى كۇتىلەدى: تۇندە 10-15 گرادۋستان 0-5 گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى. كەزەڭ سوڭىندا كەي جەرلەردە 3 گرادۋسقا دەيىن ۇسىك كۇتىلەدى. كۇندىزگى تەمپەراتۋرا 15-25 گرادۋستان 10-15 گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى.
ەلىمىزدىڭ شىعىسىندا دا اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەيدى. تۇندە 10-15 گرادۋستان 5-10 گرادۋسقا دەيىن، كۇندىز 25-35 گرادۋستان 15-25 گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى.
قازاقستاننىڭ وڭتۇستىك وڭىرلەرىندە اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 10-20 گرادۋس، كۇندىز 25-35 گرادۋس جىلى بولادى.