كۇن كۇرت قۇبىلادى: سينوپتيكتەر قازاقستاندىقتارعا ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىقتارعا نايزاعاي، نوسەر جاڭبىر جانە ءورت قاۋپى تۋرالى ەسكەرتۋ جاسالدى. بۇل تۋرالى «قازگيدرومەت» ر م ك باسپا ءسوز قىزمەتى مالىمدەدى.
سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنشا، ءبىرقاتار وبلىستا نايزاعاي ويناپ، نوسەر جاڭبىر جاۋادى، بۇرشاق ءتۇسىپ، ەكپىندى جەل سوعادى جانە شاڭدى داۋىل كوتەرىلەدى. ال وڭتۇستىك جانە شىعىس وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى كەي جەرلەردە +38 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. سونىمەن قاتار بىرنەشە وبلىستا جوعارى جانە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
سينوپتيكتەردىڭ مالىمەتىنشە، 3-ماۋسىمدا ەلدىڭ بىرنەشە وڭىرىندە كۇردەلى كۇن رايى قالىپتاسادى.
تۇركىستان وبلىسىندا تۇندە، سونداي-اق تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز تاۋلى جانە تاۋ بوكتەرىندەگى اۋدانداردا قىسقا مەرزىمدى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي كۇتىلەدى. سولتۇستىك-باتىستان سوعاتىن جەلدىڭ جىلدامدىعى كەي جەرلەردە سەكۋندىنا 15- 20 مەترگە جەتەدى. وسىنداي اۋا رايى شىمكەنت قالاسىندا دا بولجانىپ وتىر.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا قىسقا مەرزىمدى جاڭبىر جاۋىپ، كەي جەرلەردە نايزاعاي بولادى. كۇندىز وبلىستىڭ شىعىسى مەن باتىسىندا جەلدىڭ كۇشەيۋى سەكۋندىنا 15-20 مەترگە دەيىن جەتەدى. اۋا تەمپەراتۋراسى +35.. .+38 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلۋى مۇمكىن. وبلىستىڭ باسىم بولىگىندە جوعارى، ال كەي جەرلەرىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اتىراۋ وبلىسىندا تۇندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. وبلىستىڭ شىعىسىندا قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق جانە داۋىل بولۋى مۇمكىن. كۇندىز جاۋىن-شاشىندى اۋا رايى وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە وڭتۇستىگىندە جالعاسادى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي جانە بۇرشاق كۇتىلەدى. جەل ەكپىنى كەي جەرلەردە سەكۋندىنا 23 مەترگە دەيىن جەتەدى. ءوڭىردىڭ ورتالىق بولىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اقتوبە وبلىسىندا دا قولايسىز اۋا رايى كۇتىلەدى. نايزاعاي، قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق جانە داۋىل بولجانىپ وتىر. جەلدىڭ جىلدامدىعى كەي اۋدانداردا سەكۋندىنا 25 مەترگە دەيىن جەتۋى مۇمكىن. ءبىرقاتار اۋداندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىندا 6-ماۋسىمعا دەيىن كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى +30.. .+35 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلىپ، اپتاپ ىستىق بولادى. 3-ماۋسىمدا ءوڭىردىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا ازداعان جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولۋى مۇمكىن.
الماتى وبلىسىندا تۇندە تاۋلى جانە تاۋ بوكتەرىندەگى اۋدانداردا، ال كۇندىز سولتۇستىك، وڭتۇستىك جانە تاۋلى ايماقتاردا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي كۇتىلەدى. كەي جەرلەردە قاتتى جاۋىن-شاشىن ءتۇسىپ، جەلدىڭ جىلدامدىعى سەكۋندىنا 25 مەترگە دەيىن كۇشەيەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسى +36 گرادۋسقا جەتەدى. سولتۇستىك بولىكتە جوعارى جانە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
الماتى قالاسىندا كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. جەل ەكپىنى سەكۋندىنا 15-18 مەترگە جەتەدى. ىلە الاتاۋىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا قاتتى جاڭبىر مەن نايزاعاي كۇتىلەدى.
اباي وبلىسىندا دا 6-ماۋسىمعا دەيىن +35 گرادۋسقا دەيىنگى اپتاپ ىستىق ساقتالادى. بۇدان بولەك، وڭىردە نايزاعاي بولىپ، جەلدىڭ جىلدامدىعى سەكۋندىنا 20 مەترگە دەيىن كۇشەيەدى. كەي اۋماقتاردا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
3-ماۋسىمدا قوستاناي، باتىس قازاقستان، قاراعاندى، سولتۇستىك قازاقستان جانە ۇلىتاۋ وبلىستارىندا دا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى. كەي اۋدانداردا بۇرشاق ءتۇسىپ، داۋىل سوعىپ، جەلدىڭ جىلدامدىعى سەكۋندىنا 23 مەترگە دەيىن كۇشەيۋى مۇمكىن.
قىزىلوردا وبلىسىندا سينوپتيكتەر نايزاعاي، داۋىلدى جەل جانە شاڭدى داۋىل تۋرالى ەسكەرتتى. ءوڭىردىڭ باسىم بولىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالىپ وتىر.
اقمولا وبلىسىندا جەلدىڭ جىلدامدىعى سەكۋندىنا 15-20 مەترگە دەيىن كۇشەيەدى. وبلىستىڭ شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
جامبىل وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە تاۋلى اۋداندارىندا قىسقا مەرزىمدى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي كۇتىلەدى. جەل ەكپىنى كەي جەرلەردە سەكۋندىنا 23 مەترگە جەتەدى. ءوڭىردىڭ ءبىرقاتار اۋدانىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
سينوپتيكتەر تۇرعىندارعا قاتتى جەل، نايزاعاي جانە اپتاپ ىستىق كەزىندە قاۋىپسىزدىك شارالارىن ساقتاۋعا، سونداي-اق تابيعي ءورت شىعۋ قاۋپى جوعارى اۋماقتاردا وت جاقپاۋعا كەڭەس بەرەدى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، الماتى قۇتقارۋشىلارى اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاسادى.