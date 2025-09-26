«كەڭ دالا 2» باعدارلاماسى 1- قازاندا باستالادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇكىمەت پەن قارجى ينستيتۋتتارىنىڭ الدىنا كوكتەمگى ەگىس جۇمىستارىن ۋاقىتىندا قولعا الۋ تۋرالى مىندەت قويعان بولاتىن.
وسى تاپسىرمانى جۇزەگە اسىرۋ جانە قولداۋ شارالارىن جەتىلدىرۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىستار اياسىندا بيىل «كەڭ دالا 2» باعدارلاماسىنا ءوتىنىم قابىلداۋ 2025 -جىلعى 1- قازاننان باستالادى.
اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، باستى ماقسات - اۋىل شارۋاشىلىعى وكىلدەرىن الدىن الا قارجىلاندىرۋ. بۇل جاڭا اۋىل شارۋاشىلىعى ماۋسىمىنا تياناقتى دايىندالۋعا، جانار- جاعارمايدى قولايلى باعامەن ساتىپ الۋعا، تىڭايتقىش الۋعا، تەحنيكانى جوندەۋدەن وتكىزۋگە جانە قاجەتتى تۇقىم قورىن قالىپتاستىرۋعا جول اشادى.
ءدال وسى كەزەڭدەگى قارجىلاي قولداۋ ەگىس ناۋقانىن تابىستى وتكىزۋ ءۇشىن شەشۋشى فاكتور سانالادى. ەرتە قارجىلاندىرۋ تەتىگى 2024 -جىلدىڭ قاراشا ايىنىڭ سوڭىندا ىسكە قوسىلىپ، بىردەن جوعارى سۇرانىسقا يە بولدى.
باعدارلاما شەڭبەرىندە جىلدىق %5 جەڭىلدەتىلگەن سىياقى مولشەرلەمەسى ۇسىنىلادى. وسى ورايدا، كەپىل مۇلىك ماسەلەلەسىن شەشۋدىڭ دە ءتىيىم جولى قاراستىرىلعان. ياعني، قاجەت بولعان جاعدايدا، قارىز سوماسىنىڭ %85 ىنا دەيىن «دامۋ» قورىنىڭ كەپىلدىگىمەن قامتىلۋى مۇمكىن.
قارجىلاندىرۋ رەسپۋبليكا بويىنشا «اگرارلىق نەسيە كورپوراتسياسى» ا ق- نىڭ اۋقىمدى فيليالدىق جەلىسى جانە سەرىكتەس قارجى ينستيتۋتتارى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى. جۇيەلى جۇمىس قولداۋ كولەمىنىڭ تۇراقتى ءوسۋىن قامتاماسىز ەتىپ وتىر.
ەگەر 2022 -جىلى «كەڭ دالا» باعدارلاماسىنا 140 ميلليارد تەڭگە بولىنگەن بولسا، بيىل 700 ميلليارد تەڭگە جوسپارلانعان. ونىڭ 500 ميلليارد تەڭگەدەن استامى قازىردىڭ وزىندە يگەرىلدى. بۇل اگرارلىق سالانى قولداۋدىڭ جۇيەلى قادامدارى جىل سايىن ارتىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى.
«كەڭ دالا 2» باعدارلاماسىنا قاتىسۋعا ءوتىنىم بەرۋ ءۇشىن سالا وكىلدەرى «اگرارلىق نەسيە كورپوراتسياسى» ا ق- نىڭ ايماقتىق فيليالدارىنا جۇگىنە الادى. تولىق اقپاراتتى Agrocredit.kz سايتىنان جانە Call ورتالىقتىڭ بايلانىس نومىرلەرى بويىنشا الۋعا بولادى.
ايتا كەتەيىك، قىزىلوردا وبلىسىندا كۇرىش جيناۋ ناۋقانى قارقىندى ءجۇرىپ جاتىر. ونىمدىلىكتىڭ ارتۋىنا ديقانداردىڭ ەڭبەگى مەن جاڭا تەحنولوگيالار ىقپال ەتسە، ونى تۇراقتى ەتۋ ءۇشىن كوكتەمگى ەگىس پەن ەگىن جيناۋ جۇمىستارى «كەڭ دالا» جانە «كەڭ دالا 2» باعدارلامالارى ارقىلى جەڭىلدەتىلگەن 5 پايىزبەن قارجىلاندىرىلىپ وتىر.