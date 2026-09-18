كەن ءوندىرۋ كەزىندە ۇستالعان 37 ادام قاماۋدا قايتىس بولدى
استانا.قازاقپارات - نيگەريانىڭ باتىسىنداعى نيگەر پروۆينتسياسىندا پايدالى قازبالاردى زاڭسىز وندىرۋگە كۇدىكتى 37 ادام قاماۋدا وتىرعان كەزىندە قايتىس بولعان، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.
ازىرگە قاماۋداعىلاردىڭ نەدەن كوز جۇمعانى انىقتالعان جوق.
ۇستالعانداردى كۇزەتكەن نيگەريانىڭ قاۋىپسىزدىك جانە ازاماتتىق قورعانىس كورپۋسىنىڭ وكىلدەرى قازا بولعانداردىڭ دەنەلەرى سوت-مەديتسينالىق ساراپتاما جۇرگىزۋ ءۇشىن ميننا قالاسىنداعى اۋرۋحاناعا جەتكىزىلگەنىن حابارلادى.
نيگەر شتاتىنىڭ گۋبەرناتورى موحاممەد ۋمارۋ باگو الدىن الا مالىمەت بويىنشا ولىمگە تۇنشىعۋ نەمەسە قورعاسىننان ۋلانۋ سەبەپ بولۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، ۇستالعانداردىڭ ءولىمىنىڭ ناقتى سەبەبى تەرگەۋ بارىسىندا انىقتالادى.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن دە نيگەريانىڭ ريۆەرس شتاتىندا مۇناي ۇرلاۋعا ارەكەتتەنگەن 43 ادام كوز جۇمعان بولاتىن.
دينارا جاقسىباي قىزى