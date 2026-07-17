كۇن 47 گرادۋسقا دەيىن ىسيدى: قازگيدرومەت ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك-سى 17-شىلدەنىڭ كۇن رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالادى.
ەلىمىزدىڭ 15 وڭىرىندە نايزاعاي ويناپ، بۇرشاق جاۋىپ، شاڭدى داۋىل تۇرادى جانە 47 گرادۋسقا دەيىن ىستىق بولادى.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىگىندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، كۇندىز بۇرشاق ءتۇسۋى مۇمكىن. جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س- قا دەيىن كۇشەيەدى. كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى +35 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىك-شىعىسى مەن سولتۇستىك- شىعىسىندا جوعارى، سولتۇستىك- باتىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. اتىراۋ قالاسىندا كۇندىز جاڭبىر، نايزاعاي بولىپ، جەل ەكپىنى 18 م/س-قا دەيىن جەتەدى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ تۇندە سولتۇستىك جانە شىعىس بولىگىندە نوسەر جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. كۇندىز جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىل بولادى. جەلدىڭ ەكپىنى 23- 28 م/س- قا دەيىن كۇشەيەدى. اۋا تەمپەراتۋراسى +35…+38 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. وڭىردە جوعارى جانە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. وسكەمەندە جاڭبىر، نايزاعاي، كۇندىز بۇرشاق، داۋىل بولىپ، اپتاپ ىستىق +35 گرادۋسقا دەيىن جەتەدى.
اباي وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى. كۇندىز وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىل كۇتىلەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 23- 28 م/س- قا دەيىن جەتەدى. اۋا تەمپەراتۋراسى +35…+38 گرادۋس بولادى. سەمەيدە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، كۇندىز +37 گرادۋسقا دەيىن ىستىق بولادى.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى، وبلىس ورتالىعىندا شاڭدى داۋىل كوتەرىلەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى. وڭىردە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. قىزىلوردا قالاسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى +45…+47 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى، كۇندىز بۇرشاق پەن داۋىل كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ كەي جەرلەردە تۇمان تۇسەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسى +37 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. جوعارى جانە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي، بۇرشاق بولادى، وڭتۇستىگىندە داۋىل كۇتىلەدى. كەي جەرلەردە جەلدىڭ ەكپىنى 23 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. پەتروپاۆلدا كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي ويناپ، بۇرشاق ءتۇسۋى مۇمكىن.
باتىس قازاقستان وبلىسىندا تۇندە وبلىستىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى. كۇندىز جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىل كۇتىلەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س-قا دەيىن جەتەدى. ورالدا دا جاڭبىر، نايزاعاي، كۇندىز بۇرشاق پەن داۋىل بولجانىپ وتىر.
جەتىسۋ وبلىسىندا شىعىسىندا سولتۇستىك-باتىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س- قا دەيىن كۇشەيەدى. وبلىستا جوعارى، ال سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇندە ازداعان جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س- قا دەيىن كۇشەيەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا جوعارى، باتىسى مەن سولتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
الماتى وبلىسىندا كۇندىز اپتاپ ىستىق +35…+39 گرادۋسقا دەيىن جەتەدى، وڭتۇستىگىندە +42 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە توتەنشە، قالعان اۋماعىندا جوعارى ءورت ءقاۋپى ساقتالادى. الماتى قالاسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى +40…+42 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س- قا دەيىن كۇشەيەدى. وڭىردە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. اقتاۋدا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى.
اقمولا وبلىسىنىڭ باتىسىندا جانە سولتۇستىگىندە كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي ويناپ، بۇرشاق ءتۇسۋى مۇمكىن. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى. اۋا تەمپەراتۋراسى +35 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. وڭىردە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن باتىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى، كۇندىز بۇرشاق كۇتىلەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى. كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى +35…+37 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. وبلىستا جوعارى، وڭتۇستىك-شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
جامبىل وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا كۇندىز سولتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س بولادى. وبلىستا جوعارى جانە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. تارازدا كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى +40…+42 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
اقتوبە وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى، كۇندىز بۇرشاق كۇتىلەدى. كەي جەرلەردە جەلدىڭ ەكپىنى 23 م/س-قا دەيىن جەتەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى +37 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. وڭىردە جوعارى جانە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. اقتوبەدە اراگىدىك جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي ويناپ، بۇرشاق ءتۇسۋى مۇمكىن.
وسىعان دەيىن قىتايدىڭ اپتاپ ىستىقپەن «جاساندى جاڭبىر» ارقىلى كۇرەسىپ جاتقانى تۋرالى جازدىق.