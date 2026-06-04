كۇن 36 گرادۋسقا دەيىن ىسيدى: قازگيدرومەت اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالادى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك-سى ەلىمىزدىڭ 16 وبلىسى مەن استانا قالاسىندا كۇن رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالادى.
استانادا كۇندىز وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى.
اباي وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىگىندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى.
وبلىستىڭ كەي جەرلەرىندە جەل ەكپىنى سەكۋندىنا 15-20 مەترگە دەيىن كۇشەيەدى.
كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 35 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
وڭىردە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
كەي اۋدانداردا توتەنشە ءورت قاۋپى كۇتىلەدى.
اقمولا وبلىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە ەكپىندى جەل بولجانىپ وتىر.
اقتوبە وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا نوسەر جاڭبىر جاۋادى. كەي جەرلەردە بۇرشاق ءتۇسىپ، داۋىل تۇرادى.
الماتى وبلىسىنىڭ تاۋلى جانە تاۋ بوكتەرىندەگى اۋداندارىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە وڭتۇستىگىندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ شىعىسى مەن وڭتۇستىگىندە وتكىنشى جاڭبىر جاۋادى.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە كۇندىز اپتاپ ىستىق بولىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى 36 گرادۋسقا دەيىن جەتەدى.
وبلىستىڭ ءبىرقاتار اۋدانىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ شىعىسىندا جانە وڭتۇستىك-شىعىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىل كۇتىلەدى.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە وتكىنشى جاڭبىر جاۋادى.
وبلىستىڭ شىعىسى مەن وڭتۇستىگىندە نايزاعايلى جاڭبىر بولادى.
قوستاناي وبلىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، كەي جەرلەردە بۇرشاق پەن داۋىل بولادى.
جەلدىڭ ەكپىنى سەكۋندىنا 28 مەترگە دەيىن جەتۋى مۇمكىن.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى.
ءوڭىردىڭ كەي بولىگىندە شاڭدى داۋىل تۇرادى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىك-باتىسى مەن سولتۇستىك- شىعىسىندا جاڭبىر مەن نايزاعاي وينايدى.
كۇندىز كەي اۋدانداردا شاڭدى داۋىل تۇرادى.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى.
كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 35 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىل بولادى.
كەي اۋدانداردا جەلدىڭ ەكپىنى سەكۋندىنا 28 مەترگە دەيىن كۇشەيەدى.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا جاڭبىر، نايزاعاي جانە داۋىل بولجانىپ وتىر.
سينوپتيكتەردىڭ مالىمەتىنشە، ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە جوعارى جانە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن حابارلاعانامىزداي، تۇركىستاندىق فەرمەرلەر قاۋىننىڭ ءبۇلىنۋىن جاساندى جاڭبىردان كورىپ وتىر.