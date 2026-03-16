دزيۋدوشىلار ۆارشاۆادا وتكەن ەۋروپا كۋبوگىندا بەس مەدال جەڭىپ الدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق دزيۋدوشىلار ۆارشاۆادا (پولشا) وتكەن ەۋروپا كۋبوگىندا بەس مەدال جەڭىپ الدى. بۇل تۋرالى ۇ و ك حابارلادى.
وتانداستارىمىز بۇل جارىستا ءبىر التىن، ءبىر كۇمىس جانە ءۇش قولا مەدال جەڭىپ الدى.
60 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا قوس قازاقستاندىق بالۋان سۇڭعات نۇرلات ۇلى مەن توقتار ۋمۋتاليەۆ فينالدا كەزدەستى. ناتيجەسىندە توقتار ۋمۋتاليەۆ جارىس جەڭىمپازى اتاندى.
ال اسىلحان زينۋللين (60 كەلىگە دەيىن)، كاميلا بەرلىقاش (78 كەلىدەن جوعارى) ايبول ءنىسانالى (90 كەلىگە دەيىن) جارىستى قولا جۇلدەمەن اياقتادى.
وسىلايشا قازاقستان قۇراماسى جالپى كوماندالىق ەسەپتە بەسىنشى ورىنعا يە بولدى.
ەسكە سالساق الماتىدا «قايرات» پەن «اقتوبە» ماتچىنا بايلانىستى قاۋىپسىزدىك كۇشەيتىلەدى.