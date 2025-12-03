ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    22:44, 03 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    جەزقازعاننان بالقاش پەن تۇركىستانعا اۋە رەيستەرى اشىلادى

    جەزقازعان. قازاقپارات - 2026 -جىلى جەزقازعاننان بالقاش پەن تۇركىستان قالالارىنا جاڭا اۋە رەيستەرى اشىلادى. بۇل تۋرالى ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ اكىمى داستان رىسپەكوۆ ەسەپتىك كەزدەسۋىندە ايتتى.

    Қазақстан мен АҚШ арасында тікелей әуе рейсі 2025 жылы ашылуы мүмкін
    Фото: pixabay.com

    ونىڭ ايتۋىنشا، وبلىس قۇرىلعاننان بەرى جاڭا 3 اۆتوبۋس مارشرۋتى (جاڭاارقا، قاراجال، سارىسۋ) مەن شىمكەنت قالاسىنا 1 اۆيامارشرۋت اشىلعان بولاتىن.

    - قازىر وبلىس ورتالىعىنان 4 باعىتتا اۆيامارشرۋتتار ۇيىمداستىرىلعان (استانا، الماتى، شىمكەنت، قاراعاندى). ال 2026 -جىلى بالقاش جانە تۇركىستان قالالارىنا اۋە رەيسىن اشۋ جوسپارلانعان، - دەدى اكىم ەلوردادا ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە.

    جالپى وبلىس اۋماعىندا 29 اۆتوبۋس مارشرۋتى ۇيىمداستىرىلعان. قالالىق قوعامدىق كولىككە بيىل 721 ميلليون تەڭگەگە جاڭا اۆتوبۋستار ساتىپ الىندى. وسىلايشا قالالىق اۆتوبۋستار %42 جاڭارتىلدى.

    بيىل ۇزىندىعى 316 شاقىرىمعا جەتەتىن قىزىلجار- مويىنتى جاڭا تەمىرجول جەلىسىنىڭ قۇرىلىسى باستالدى.

    پرەمەر- ءمينيستردىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، بيىل وبلىس بويىنشا 4 تەمىرجول ۆوكزالىندا (جەزقازعان، قاراجال، جاڭاارقا، قىزىلجار) قۇرىلىس مونتاجداۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.

    بۇعان دەيىن داستان رىسپەكوۆ قىزىلوردا-جەزقازعان اۆتوجولى قاشان قولدانىسقا بەرىلەتىنىن ايتقان ەدى.

    تەگ:
    ايماق
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار