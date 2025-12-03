جەزقازعاننان بالقاش پەن تۇركىستانعا اۋە رەيستەرى اشىلادى
جەزقازعان. قازاقپارات - 2026 -جىلى جەزقازعاننان بالقاش پەن تۇركىستان قالالارىنا جاڭا اۋە رەيستەرى اشىلادى. بۇل تۋرالى ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ اكىمى داستان رىسپەكوۆ ەسەپتىك كەزدەسۋىندە ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، وبلىس قۇرىلعاننان بەرى جاڭا 3 اۆتوبۋس مارشرۋتى (جاڭاارقا، قاراجال، سارىسۋ) مەن شىمكەنت قالاسىنا 1 اۆيامارشرۋت اشىلعان بولاتىن.
- قازىر وبلىس ورتالىعىنان 4 باعىتتا اۆيامارشرۋتتار ۇيىمداستىرىلعان (استانا، الماتى، شىمكەنت، قاراعاندى). ال 2026 -جىلى بالقاش جانە تۇركىستان قالالارىنا اۋە رەيسىن اشۋ جوسپارلانعان، - دەدى اكىم ەلوردادا ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە.
جالپى وبلىس اۋماعىندا 29 اۆتوبۋس مارشرۋتى ۇيىمداستىرىلعان. قالالىق قوعامدىق كولىككە بيىل 721 ميلليون تەڭگەگە جاڭا اۆتوبۋستار ساتىپ الىندى. وسىلايشا قالالىق اۆتوبۋستار %42 جاڭارتىلدى.
بيىل ۇزىندىعى 316 شاقىرىمعا جەتەتىن قىزىلجار- مويىنتى جاڭا تەمىرجول جەلىسىنىڭ قۇرىلىسى باستالدى.
پرەمەر- ءمينيستردىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، بيىل وبلىس بويىنشا 4 تەمىرجول ۆوكزالىندا (جەزقازعان، قاراجال، جاڭاارقا، قىزىلجار) قۇرىلىس مونتاجداۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن داستان رىسپەكوۆ قىزىلوردا-جەزقازعان اۆتوجولى قاشان قولدانىسقا بەرىلەتىنىن ايتقان ەدى.