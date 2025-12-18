19:43, 18 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
جەزقازعاندا ەر ادامنان 300 دەن استام كيىك ءمۇيىزى تاركىلەندى
جەزقازعان. KAZINFORM - «كيىك-2025» جەدەل الدىن-الۋ ءىس شاراسى اياسىندا ۇلىتاۋ وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ ۇيىمداسقان قىلمىسقا قارسى كۇرەس باسقارماسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى زاڭسىز ساقتالعان كيىك مۇيىزدەرىن انىقتادى.
جەدەل ءىس-شارالار بارىسىندا 53 جاستاعى ازاماتتان 322 كيىك ءمۇيىزى، سونداي-اق اتالعان جانۋاردىڭ ولەكسەلەرى تاركىلەندى.
ەر ادامنىڭ ايتۋىنشا، 2024-جىلدان باستاپ وسى ۋاقىتقا دەيىن ول دالا اۋماعىندا كيىك مۇيىزدەرىن جيناپ، كەيىننەن ساتۋ ماقساتىندا ءۇيىنىڭ شاتىرىندا ساقتاعان.
قازىرگى ۋاقىتتا اتالعان دەرەك بويىنشا كەشەندى تەرگەۋ ءىس-شارالارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايى جانە زاڭسىز ارەكەتتەرگە قاتىسى بار وزگە دە تۇلعالار انىقتالىپ جاتىر.
ايتا كەتەلىك قازاقستان كيىك ءمۇيىزىن ەكسپورتتايتىن بولدى.