جەزقازعاندا جول ەرەجەسىن بۇزىپ، توي كورتەجىن ۇيىمداستىرعاندار جاۋاپقا تارتىلدى
استانا. KAZINFORM - جەزقازعاندا جول ەرەجەسىن بۇزعان توي كورتەجى انىقتالىپ، 6 ادام جاۋاپقا تارتىلدى.
جەدەل باسقارۋ ورتالىعىنىڭ ينسپەكتورلارى بەينەباقىلاۋ كامەرالارى ارقىلى سارىارقا كوشەسىندە قوزعالىستا بولعان اۆتوكولوننانىڭ جول ءجۇرىسى قاعيدالارىن بۇزعانىن انىقتادى.
تەكسەرۋ بارىسىندا اۆتوكولوننانىڭ ۇيلەنۋ تويىنا قاتىسۋ ماقساتىندا ۇيىمداستىرىلعانى بەلگىلى بولدى. اتاپ ايتقاندا، جولاۋشىلاردىڭ اۆتوكولىك تەرەزەسىنەن دەنەسىن شىعارعانى، كولىك قۇرالىن باسقارۋ قۇقىعى جوق ادامعا اۆتوكولىكتى باسقارۋعا بەرگەنى جانە قارسى باعىتتاعى جول جولاعىنا شىققانى انىقتالدى.
انىقتالعان قۇقىق بۇزۋشىلىقتار بويىنشا جۇرگىزۋشىلەر مەن جولاۋشىلار زاڭناماعا سايكەس اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.
جالپى، 6 ازامات اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلىپ، 2 اۆتوكولىك ارنايى ايىپتۇراققا قويىلدى.
پوليتسيا ازاماتتاردى جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن قاتاڭ ساقتاۋعا جانە وزگە دە جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە ءقاۋىپ توندىرەتىن ارەكەتتەرگە جول بەرمەۋگە شاقىردى.