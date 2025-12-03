جىگىتىنە رەنجىپ، ونىڭ كولىگىن ءبۇلدىرىپ تاستاعان قىزعا ايىپپۇل سالىندى
استانا. قازاقپارات - تاراز قالاسىنىڭ اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتار جونىندەگى مامانداندىرىلعان سوتى بوتەننىڭ مۇلكىن قاساقانا ءبۇلدىرۋ فاكتىسى بويىنشا 19 جاستاعى بويجەتكەنگە قاتىستى قاتىستى ءىستى قارادى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
ءىس ماتەريالدارىنا سايكەس، 2025 -جىلدىڭ قازان ايىندا بويجەتكەن جانجالدان كەيىن ءوزىنىڭ جىگىتىنە تيەسىلى «Kia Sportage» ماركالى تۇراققا قويىلعان كولىكتى ادەيى بۇلدىرگەن. اۆتوكولىكتىڭ كورپۋسىنان تەبۋ ناتيجەسىندە كولىكتىڭ الدىڭعى قاناتى، الدىڭعى جانە ارتقى ەسىكتەرى مىجىلىپ، كولىكتىڭ يەسىنە مۇلىكتىك زيان كەلتىرىلگەن.
سوتتا قىز كىناسىن تولىق مويىندادى. جابىرلەنۋشى سونداي-اق جوعارىدا اتالعان ءمان-جايلاردى راستاپ، ازاماتتىق تارتىپپەن زالالدى وتەۋ تۋرالى تالاپ قويۋمەن سوتقا جۇگىنۋگە نيەتتى ەكەنىن حابارلادى.
سوت كىنانى مويىنداۋدى، جاساعان ىسىنە وكىنىش ءبىلدىرۋدى جانە قۇقىق بۇزۋشىلىقتى ءبىرىنشى رەت جاساۋدى ەسكەردى. قۇقىق بۇزۋشىنىڭ مۇلىكتىك جاعدايىن ەسكەرە وتىرىپ، ايىپپۇل سوماسى %30 عا ازايتىلدى.
ا ق ب ت ك 147-1-بابى 1-بولىگىنىڭ سانكسياسى 50 ا ە ك مولشەرىندە ايىپپۇل نەمەسە 5 تەن 20 تاۋلىككە دەيىنگى مەرزىمگە اكىمشىلىك قاماققا الۋدى كوزدەيدى.
سوت قاۋلىسىمەن قىز ا ق ب ت ك 147-1-بابىنىڭ 1-بولىگى بويىنشا كىنالى دەپ تانىلىپ، وعان 137 مىڭ تەڭگە كولەمىندە ايىپپۇل تاعايىندالدى.
قاۋلى زاڭدى كۇشىنە ەندى.