جيىن-تەرىم ناۋقانى: 3,2 ميلليون توننا استىق جينالدى
استانا. KAZINFORM - بيىلعى جيىن-تەرىم قارساڭىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين كۇزگى ەگىس جۇمىسى بويىنشا جەدەل شتاب وتىرىسىن وتكىزدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-ءمينيسترى نازگۇل حاتەپوۆانىڭ ايتۋىنشا، ەلىمىزدىڭ كوپ وڭىرىندە ەگىن جيناۋ جۇمىسى جۇرگىزىلۋدە. جيىن-تەرىم ناۋقانى تامىزدىڭ ءۇشىنشى ون كۇندىگىندە باستالادى.
بيىل جالپى جينالاتىن ەگىس القابى 24,2 ميلليون گەكتار بولسا، ونىڭ 15,6 ميلليون گەكتارى ءداندى جانە بۇرشاقتى داقىل. بۇگىندە 1,9 ميلليون گەكتار نەمەسە 12,5 پايىز القاپتان ءداندى داقىل جينالدى. سالىستىرۋ ءۇشىن ايتاتىن بولساق، وتكەن جىلى وسى كەزدە 1 ميلليون گەكتارا نەمەسە 6,1 پايىز ءونىم جينالعان. ەگىن جيناۋدىڭ ەرتەرەك باستالۋى جازدىڭ ادەتتەن تىس ىستىق بولىپ، داقىلدىڭ تەز پىسۋىنە بايلانىستى. بۇل رەتتە ءداندى داقىلدىڭ ونىمدىلىگى وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا جوعارى: ءبىر جىل بۇرىنعى 14,8 س/گەكتارعا قاراعاندا ورتا ەسەپپەن 16,4 س/گەكتار 3,2 ميلليون توننا استىق جيناقتالعان.
3,4 مىڭ گەكتاردان مايلى داقىل جينالىپ، ورتاشا ونىمدىلىك وتكەن جىلعى سايكەس كۇنگە قاراعاندا، 7,4 س/گەكتارعا قارسى 10,5 س/گەكتاردى كورسەتتى. 3,5 مىڭ توننا جينالدى. ۇيىمداسقان شارۋاشىلىقتاردا ءبىر جىل بۇرىنعى 235,6 س/گەكتارعا قاراعاندا ورتاشا ونىمدىلىگى 249,2 س/گەكتار بولاتىن 214 مىڭ توننا كارتوپ جينالعان. سونداي-اق 628,6 مىڭ توننا كوكونىس پەن 506,9 مىڭ توننا باقشا داقىلى تەرىلدى. جيىن-تەرىمگە ارنالعان تەحنيكا دايىنداۋ جۇمىستارى اياقتالۋدا. ونىڭ وڭىرلەردەگى دايىندىعى شامامەن 97 پايىز بولسا، ناۋقان باستالعاندا 100 پايىزعا جەتۋى ءتيىس. جيناۋعا بارلىعى 130,8 مىڭ تراكتور، 29 مىڭ استىق كومباينى، 17 مىڭ وراق پەن 130 مىڭ بىرلىك باسقا دا تەحنيكا جۇمىلدىرىلادى. ونىڭ ىشىندە شارۋالار جەڭىلدىكتى ليزينگ باعدارلاماسى باستالعاننان بەرى قول جەتكىزگەن 12,7 مىڭنان استام تراكتور مەن 2340 كومباين القاپقا شىعادى.
فەرمەرلەرگە قازىردىڭ وزىندە جوسپاردىڭ 83 پايىزى بولاتىن 1,9 ميلليون توننا تىڭايتقىش جونەلتىلدى. وڭىرلەرگە ەگىن جيناۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋگە 401 مىڭ توننا ديزەل وتىنى ءبولىندى. ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ م ءو ز-گە وبلىستاردى بەكىتۋ كەستەسى شىلدە- قاراشاعا بەلگىلەنگەن. نەگىزگى استىق ەگىلەتىن وڭىرلەردىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى ءونىمىن وندىرۋشىلەرگە ارنالعان ديزەل وتىنىنىڭ ءبىر ليترىنىڭ قۇنى 305-310 تەڭگە. بۇل نارىقتىق باعادان 10 پايىزعا تومەن. بۇگىنگى تاڭدا وڭىرلەرگە 65,8 مىڭ توننا وتىن جونەلتىلدى.
اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن وندىرۋشىلەرگە جەتكىزىلىمدەردىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ديزەل وتىنىنىڭ جەكە پين-كودتارى مەن سيفرلىق تاڭباسى ەنگىزىلىپ، سونداي-اق كوك، سارى جانە قىزىل تۇسپەن بويالادى. ەلەكتروندىق شوت- فاكتۋرا جۇيەسىندە ۆيرتۋالدى قويما قۇرىلدى. م ك ك-مەن بىرلەسىپ، شىمكەنت مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىندا مولەكۋلالىق تاڭبالاۋدى ەنگىزۋ پىسىقتالۋدا. ءداندى جانە مايلى داقىلدى كەپتىرۋگە الدىن الا 60 مىڭ توننا سۇيىتىلعان گاز بولىنگەن.
وتىرىستا استىق قويماسىنىڭ دايىندىعىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. جالپى ساقتاۋ قۋاتى 30,7 ميلليون توننا بولسا، اعىمداعى جۇكتەمە 2,4 ميلليون توننا (17 پايىز). سونىمەن قاتار اقمولا، قوستاناي جانە سولتۇستىك قازاقستان وبلىستارىندا جالپى وڭىرلەر بويىنشا قويمالاردىڭ ورتاشا جۇكتەمەسى تومەن بولعان كەزدە 40 پايىزدان استام تولتىرىلعان جەكەلەگەن ەليەۆاتورلار بار. الداعى ۋاقىتتا جاڭا جيىم-تەرىم باستالۋىن ەسكەرە وتىرىپ، سەرىك جۇمانعارين اكىمدىكتەرگە ازىق-تۇلىك كورپوراتسياسىمەن بىرلەسىپ، قويمالاردى بوساتۋ جۇمىسىن تەزدەتۋدى تاپسىردى.
- ءبىز اگروتەحنولوگيالاردى ساقتاۋدىڭ ناتيجە بەرەتىنىن كوردىك: ەگىن جيناۋ باستالعان وسىنداي قۇرعاق جازدا دا ورتاشا ونىمدىلىك 16,4 س/گەكتارعا جەتتى. ال بۇرىن ورتاشا ەسەپپەن 11-12 س/گەكتار بولعان. جيىن-تەرىم ناۋقانى كەزىندە ۋاقىت قىسپاس ءۇشىن استىق پەن مايلى داقىلدى كەپتىرۋگە قاجەتتى گاز بەن ديزەل وتىنى ءازىر بولۋى ءتيىس. جىلجىمالى قۇرام جەتكىلىكتى مولشەردە بولىپ، ءونىمدى ساقتايتىن استىق قويمالارىن ۋاقتىلى بوساتۋ قاجەت، - دەپ اتاپ ءوتتى سەرىك جۇمانعارين.
ۆيتسە-پرەمەر سونىمەن قاتار نەگىزگى استىق ەگەتىن ءوڭىر اكىمدەرىنىڭ ورىنباسارلارىن تىڭدادى. ەگىن جيناۋدىڭ ەرتەرەك باستالۋىنا بايلانىستى اقمولا وبلىسى قىركۇيەككە جوسپارلانعان ديزەل وتىنى كولەمىنىڭ ءبىر بولىگىن تامىزعا اۋىستىرۋ تۋرالى ءوتىنىش جاسادى. ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنە بۇل ماسەلەنى وڭىرمەن بىرگە جەدەل پىسىقتاۋ تاپسىرىلدى. ەلىمىزدەگى ءتورت قانت زاۋىتى ورنالاسقان جامبىل وبلىسى مەن جەتىسۋدا قانت قىزىلشاسىن جيناۋعا دايىندىق ماسەلەسى دە قارالدى. قازىرگى ۋاقىتتا كوكسۋ قانت زاۋىتىن قۋاتتىلىعى تاۋلىگىنە 2 مىڭ توننادان 3 مىڭ تونناعا دەيىن ارتتىرىپ، جاڭعىرتۋ جۇرگىزىلۋدە. تاراز قانت زاۋىتىندا قۋاتتىلىعى تاۋلىگىنە 3 مىڭ توننا قانت قىزىلشاسىن وڭدەۋ بويىنشا جاڭا جەلىنى ىسكە قوسۋ-باپتاۋ جۇمىسى جۇرگىزىلۋدە. بۇل جۇمىستاردى قازانعا دەيىن اياقتاۋ جوسپارلانىپ وتىر. قۋاتتىلىعى تاۋلىگىنە 3 مىڭ توننا مەركى قانت زاۋىتى جانە قۋاتتىلىعى 3,5 مىڭ توننا اقسۋ قانت زاۋىتى شتاتتىق رەجيمدە جۇمىس ىستەيدى. 2027 -جىلعا قاراي اقسۋ زاۋىتىنىڭ قۋاتىن تاۋلىگىنە 4,5 مىڭ تونناعا، كوكسۋ زاۋىتىنىڭ قۋاتىن 5 مىڭ تونناعا دەيىن ارتتىرۋ جوسپارلانۋدا.
2025 -جىلى قازاقستاندا 171,9 مىڭ توننا قانت ءوندىرىلدى. بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 5,6 پايىزعا ارتىق. 2026 -جىلعى قاڭتار-ماۋسىمدا 76,9 مىڭ توننا قانت وندىرىلگەن.