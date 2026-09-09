جۇمىسسىز قالعان ادامدارعا بەرىلەتىن تولەم وزگەرەدى
استانا. قازاقپارات – 1-قازاننان باستاپ قازاقستاندا جۇمىسىنان ايىرىلعان ازاماتتارعا بەرىلەتىن الەۋمەتتىك تولەمنىڭ ءتارتىبى وزگەرەدى. ەندى تولەمنىڭ ەڭ ۇزاق مەرزىمى ءۇش ايدان اسپايدى، ال ونىڭ ەڭ جوعارى مولشەرى 267750 تەڭگەمەن شەكتەلەدى.
جاڭا ەرەجە 2026-جىلعى 1-قازاننان باستاپ جۇمىسىنان ايىرىلۋىنا بايلانىستى تولەم الۋعا قۇقىعى پايدا بولعان ازاماتتارعا قاتىستى بولادى.
ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى جۇمىسىنان ايىرىلعان جاعدايدا بەرىلەتىن الەۋمەتتىك تولەمدى تاعايىنداۋدىڭ جاڭا مەحانيزمىن 1-قازاننان باستاپ پيلوتتىق جوبا اياسىندا ىسكە قوسۋدى جوسپارلاپ وتىر. وزگەرىس ەڭ الدىمەن تولەمنىڭ مەرزىمى مەن ەڭ جوعارى مولشەرىنە قاتىستى.
تولەم قانشا ۋاقىت بەرىلەدى؟
جاڭا ءتارتىپ بويىنشا بارلىق جۇمىسسىز ازاماتقا تولەم بىردەي مەرزىمگە تاعايىندالمايدى. ونىڭ ۇزاقتىعى ادامنىڭ الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە قانشا ۋاقىت قاتىسقانىنا بايلانىستى بولادى:
6 ايدان 12 ايعا دەيىن – 1 اي؛
12 ايدان 24 ايعا دەيىن – 2 اي؛
24 اي جانە ودان كوپ – 3 اي.
وسىلايشا، 1-قازاننان باستاپ جۇمىسسىزدىق بويىنشا الەۋمەتتىك تولەمنىڭ ەڭ ۇزاق مەرزىمى ءۇش ايمەن شەكتەلەدى. بۇعان دەيىن تولەم التى ايعا دەيىن بەرىلۋى مۇمكىن ەدى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، جاڭا مەحانيزم الەۋمەتتىك تولەمدى قىسقارتۋ ءۇشىن ەمەس، ازاماتتاردى جۇمىسپەن قامتۋعا جاردەمدەسۋ تەتىگىن كۇشەيتۋ ماقساتىندا ەنگىزىلىپ وتىر.
ەڭ جوعارى تولەم - 267750 تەڭگە
تولەمنىڭ مەرزىمىمەن قاتار ونىڭ ەڭ جوعارى مولشەرى دە وزگەرەدى. الەۋمەتتىك تولەمنىڭ كولەمى بۇرىنعىداي جۇمىسسىز رەتىندە تىركەلگەنگە دەيىنگى سوڭعى 24 ايداعى تابىسقا بايلانىستى ەسەپتەلەدى. الايدا 1-قازاننان باستاپ ونىڭ ەڭ جوعارى مولشەرى 7 ەڭ تومەنگى جالاقىنىڭ 45 پايىزى دەڭگەيىندە بەلگىلەنەدى.
2026-جىلى ەڭ تومەنگى جالاقى مولشەرى 85 مىڭ تەڭگە بولعاندىقتان، ەڭ جوعارى الەۋمەتتىك تولەم: 85000×7×%45=267750 تەڭگە. ياعني جاڭا ءتارتىپ بويىنشا جۇمىسىنان ايىرىلعان ازامات ايىنا ەڭ كوبى 267750 تەڭگە الا الادى.
سالىستىراتىن بولساق، قولدانىستاعى ەرەجە بويىنشا 2026-جىلى الەۋمەتتىك تولەمنىڭ ەڭ جوعارى مولشەرى 348075 تەڭگەگە دەيىن جەتۋى مۇمكىن.
ءۇش جۇمىس ۇسىنىسىنان باس تارتسا، تولەم توقتايدى
جۇمىسسىزدىق بويىنشا تولەم الۋ ءۇشىن ازاماتتىڭ جۇمىسسىز مارتەبەسى بولۋى جانە الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە قاتىسۋى قاجەت.
جۇمىسسىز رەتىندە تىركەلگەننەن كەيىن بارلىق تالاپقا ساي كەلگەن جاعدايدا تولەم ازاماتتىڭ جەكە ءوتىنىشىنسىز اۆتوماتتى تۇردە تاعايىندالۋى مۇمكىن. الايدا جۇمىسسىز ادام ءتيىستى جۇمىس ۇسىنىستارىنان باس تارتسا، تولەمنەن ايىرىلۋى ىقتيمال.
مانساپ ورتالىعى ازاماتقا كاسىبىنە، بىلىكتىلىگىنە جانە جۇمىس تاجىريبەسىنە سايكەس كەلەتىن ءۇش جۇمىس ورنىن ۇسىنسا، ال ازامات ولاردىڭ بارلىعىنان باس تارتسا، ول جۇمىسسىز رەتىندە ەسەپتەن شىعارىلادى. مۇنداي جاعدايدا الەۋمەتتىك تولەم توقتاتىلادى.
بۇل رەتتە ازاماتقا ۇسىنىلاتىن جۇمىس كەز كەلگەن قىزمەت بولماۋى كەرەك. مانساپ ورتالىعى ادامنىڭ كاسىبىن، بىلىكتىلىگىن، تاجىريبەسىن، دەنساۋلىق جاعدايىن، جۇمىس رەجيمىن جانە كولىكپەن قاتىناۋ مۇمكىندىگىن ەسكەرۋى ءتيىس. ال باسقا وڭىرگە كوشۋدى تالاپ ەتەتىن جۇمىس ازاماتتىڭ كەلىسىمىمەن عانا ۇسىنىلادى.
ءۇش ايدا جۇمىس تابىلماسا نە بولادى؟
جاڭا ءتارتىپ بويىنشا ازامات ءۇش اي ىشىندە جۇمىس تابا الماسا دا، الەۋمەتتىك تولەم مەرزىمى ۇزارتىلمايدى. ونىڭ ورنىنا جۇمىسسىز ادامعا جۇمىسپەن قامتۋعا باعىتتالعان باسقا شارالار ۇسىنىلۋى مۇمكىن. ولاردىڭ قاتارىندا:
قايتا دايارلاۋ كۋرستارى جانە شاكىرتاقى؛
قوعامدىق جۇمىستار؛
جاستار پراكتيكاسى؛
الەۋمەتتىك جۇمىس ورىندارى؛
جەكە كاسىپ اشۋعا قولداۋ كورسەتۋ؛
مەملەكەتتىك قولداۋمەن باسقا وڭىرگە ەرىكتى تۇردە قونىس اۋدارۋ.
ياعني تولەم مەرزىمى اياقتالعاننان كەيىن ازاماتتى جۇمىسقا ورنالاستىرۋعا باعىتتالعان شارالارعا باسىمدىق بەرىلەدى.
قازىر قانشا ادام جۇمىسسىزدىق تولەمىن الىپ وتىر؟
2026-جىلعى 1-تامىزداعى جاعداي بويىنشا قازاقستاندا 287459 ادام جۇمىسىنان ايىرىلۋىنا بايلانىستى الەۋمەتتىك تولەم الىپ وتىر. ولاردىڭ ورتاشا تولەم مولشەرى - 102384 تەڭگە. ەڭبەك مينيسترلىگى جاڭا وزگەرىستەر بيۋجەت قاراجاتىن ۇنەمدەۋ ماقساتىندا ەنگىزىلمەيتىنىن اتاپ ءوتتى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، بۇل تولەم مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورىنان قارجىلاندىرىلاتىن ساقتاندىرۋ تەتىگى بولىپ سانالادى. سوندىقتان وزگەرىستەردىڭ نەگىزگى ماقساتى - جۇمىسسىز ازاماتتاردى ەڭبەك نارىعىنا تەزىرەك قايتارۋ جانە جۇمىسپەن قامتۋ شارالارىن كۇشەيتۋ.
ايتا كەتەيىك، جاڭا ءتارتىپ 2026-جىلعى 1-قازاننان باستاپ جۇمىسىنان ايىرىلۋىنا بايلانىستى الەۋمەتتىك تولەم الۋعا قۇقىعى پايدا بولعان ازاماتتارعا قولدانىلادى.