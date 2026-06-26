جۇمىسسىز ازاماتتارعا 6 ايعا دەيىن تەگىن كاسىپتىك وقۋ ۇسىنىلادى
استانا. KAZINFORM - جۇمىسسىز ازاماتتار جاڭا ماماندىقتى تەگىن مەڭگەرىپ، مەملەكەتتەن قارجىلاي قولداۋ الا الادى. ول ءۇشىن ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى جۇزەگە اسىرىپ جاتقان قىسقا مەرزىمدى كاسىپتىك وقىتۋ باعدارلاماسىنا قاتىسۋ جەتكىلىكتى. بۇل تۋرالى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قولداۋ مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
مينيسترلىگى جۇمىسسىز ازاماتتارعا ارنالعان قىسقا مەرزىمدى كاسىپتىك وقىتۋ باعدارلاماسىن ىسكە اسىرىپ وتىر. وقۋ مەرزىمى – 6 ايعا دەيىن.
باعدارلاما قاتىسۋشىلارىنا كەلەسىدەي مەملەكەتتىك قولداۋ كورسەتىلەدى:
شاكىرتاقى (43574 تەڭگە)؛
جول ءجۇرۋ (17300 تەڭگە) جانە تۇرۋ (64875 تەڭگەگە دەيىن) شىعىندارى؛
مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن ءوتۋ اقىسى.
سونداي-اق، وقۋدى جۇمىس بەرۋشىدە تىكەلەي وندىرىستىك ورتادا وتۋگە بولادى (ايىنا 86500 تەڭگە جالاقى قاراستىرىلعان). سونىمەن قاتار، Skills.enbek.kz پورتالى ارقىلى ونلاين بىلىكتىلىكتى ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بار - جىل باسىنان بەرى 37 مىڭنان استام ادام وسى پلاتفورما ارقىلى وقىدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا 2026 -جىلعى I توقساندا جۇمىسسىزدىق دەڭگەيى %4,5 بولدى.