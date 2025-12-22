جەڭىس قاسىمبەك LRT جەلىسى قاشان ىسكە قوسىلاتىنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - ەلوردا اكىمى جەڭىس قاسىمبەك استاناداعى جەڭىل رەلستى كولىك (LRT) جۇيەسى الداعى 1-2 ايدا ىسكە قوسىلاتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ل ر ت 30-قىركۇيەكتەن بەرى سىناق رەجيمىندە جۇمىس ىستەپ تۇر، ياعني شامامەن 2,5 اي بولدى. اي سوڭىنا دەيىن بارلىق ۆاگون جەتكىزىلەدى دەپ كۇتىلىپ وتىر. ستانسيالاردىڭ ىشكى ارلەۋ جۇمىستارى اياقتالۋ ساتىسىندا تۇر. ءبىز باستاپقىدا سىناق رەجيمى 3 ايدان 6 ايعا دەيىن سوزىلاتىنىن ايتقانبىز. الداعى ءبىر-ەكى ايدىڭ ىشىندە بۇل جۇمىستار تولىق اياقتالىپ، ل ر ت- نى ىسكە قوسۋدى جوسپارلاۋدامىز، - دەدى ج. قاسىمبەك ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگىدە.
قالا اكىمى اسىرەسە ش. قالداياقوۆ، سىعاناق، قابانباي باتىر داڭعىلدارى بويىندا ەسىل جانە نۇرا اۋداندارىنداعى كولىك جۇكتەمەسى ءبىرشاما ازاياتىنىن اتاپ ءوتتى.
- 9 جوعارى جىلدامدىقتى كولىك ءدالىزىنىڭ ىسكە قوسىلۋى قوعامدىق كولىكتىڭ «قاربالاس» ۋاقىتتارداعى ورتاشا قوزعالىس جىلدامدىعىن %30 عا ارتتىرىپ، اۆتوبۋستاردىڭ قوزعالىس ارالىعىن 8 مينۋتقا دەيىن قىسقارتادى، - دەدى استانا اكىمى.
ايتا كەتەيىك، قاراشا ايىندا ەلورداداعى حالىق سانى 1,6 ميلليون ادامنان اسقان. بۇعان دەيىن جەڭىس قاسىمبەك قالانىڭ ينفراقۇرىلىمى قالاي جەتىلدىرىلەتىنىن ايتقان ەدى.