جەڭىس قاسىمبەك: بيىل ەلوردادا 3,6 مىڭ جۇمىس ورنىن اشاتىن جوبالار ىسكە اسادى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىنىڭ اكىمى جەڭىس قاسىمبەك Instagram پاراقشاسىندا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان جوبالار تۋرالى جازدى. بۇل تۋرالى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ سايتى جازدى.
- قالانىڭ دامۋىنا جەكە ينۆەستيسيا تارتۋ جۇمىسى ءجۇرىپ جاتىر. ولار - الەۋمەتتىك نىساندارمەن قاتار وڭدەۋ ونەركاسىبى، كولىك، لوگيستيكا جانە ت. ب. بيىل ينۆەستيسيالىق جوبالاردىڭ سانى 55 كە جەتتى، جالپى ينۆەستيسيا كولەمى - 300 ميلليارد تەڭگە. بۇل جوبالار 3,6 مىڭعا جۋىق جۇمىس ورنىن اشۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ينۆەستيسيالىق شتابتىڭ كەزەكتى وتىرىسىندا ينۆەستورلاردىڭ ءبىرقاتار ۇسىنىسىن قارادىق. ماسەلەن، ولار - اكۆاتەرمالدى كەشەن، كوتەرمە- لوگيستيكالىق ورتالىق، ج ە و-نىڭ كۇلىن قايتا وڭدەيتىن قوندىرعى سالۋ. اتالعان جوبالاردىڭ ينۆەستيسيالىق كولەمى - 31,5 ميلليارد تەڭگە. ناتيجەسىندە 400 دەن استام جۇمىس ورنى اشىلادى. سول سياقتى كوپ فۋنكسيونالدى دەنە شىنىقتىرۋ-ساۋىقتىرۋ كەشەنىن سالۋ جوباسىن قارادىق، مودۋلدىك قۇرىلىمدار، قان الۋعا ارنالعان ۆاكۋۋمدىق جۇيەلەر (ۆاكۋتەينەرلەر)، مىس كابەل، شىنىپلاستيكتەن جاسالعان جەڭ جانە پوليمەر-كومپوزيتتىك جابىندار وندىرەتىن زاۋىتتار اشۋ مۇمكىندىگىن تالقىلادىق. وڭىرلىك ينۆەستيتسيالىق شتابتىڭ وتىرىسىن تۇراقتى تۇردە وتكىزىپ، ينۆەستورلارعا جان- جاقتى قولداۋ كورسەتىپ كەلەمىز، - دەپ جازدى جەڭىس قاسىمبەك.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن استانا قالاسىنىڭ اكىمى جەڭىس قاسىمبەك پەن «قازاقستان تەمىر جولى» ۇ ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسى تالعات الدىبەرگەنوۆ جۇمىس كەزدەسۋ بارىسىندا ەلوردانىڭ كولىك جۇيەسىن دامىتۋ بويىنشا كەشەندى ستراتەگيا ازىرلەۋ بويىنشا جيىن وتكىزگەنىن جازدىق. ەلوردانىڭ كولىك ينفراقۇرىلىمىن جاقسارتۋ ماقساتىندا قالانى اينالىپ وتەتىن تەمىرجول سالىنادى.