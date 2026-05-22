جەڭىس قاسىمبەك: ل ر ت جوباسى تولىق ىسكە اسسا، ۇزىندىعى 100 شاقىرىمعا جەتەدى
استانا. KAZINFORM - استانادا ل ر ت جۇيەسى حالىقتىڭ كوڭىلىنەن شىعىپ، قالاداعى جولاۋشى تاسىمالىنا ايتارلىقتاي اسەر ەتىپ وتىر. بۇل تۋرالى ەلوردا اكىمى جەڭىس قاسىمبەك ايتتى.
اكىمنىڭ ايتۋىنشا، باستاپقى كەزەڭدە جوبانىڭ اياقتالۋىنا قاتىستى كۇمان بولعانىمەن، قازىرگى تاڭدا ل ر ت جۇيەسى تۇراقتى جۇمىس ىستەپ تۇر.
- ل ر ت حالىقتىڭ كوڭىلىنەن شىعىپ جاتىر. راسىندا، ءارتۇرلى سەبەپپەن توقتاپ قالعان جوبا بولاتىن. مەنىڭ وزىمدە دە بىتىرە الامىز با دەگەن كۇمان بولعان. جەكسەنبى كۇنى 100 مىڭعا جۋىق ادام پايدالاندى. ال قازىرگى تاڭدا ل ر ت-مەن كۇن سايىن 60-70 مىڭ ادام قاتىنايدى. نەگىزگى جۇكتەمە تاڭەرتەڭ 6:00- 9:00 ارالىعى، تۇستە 12:00- 14:00 جانە كەشكى ۋاقىتتا بايقالادى. قازىر ەشقانداي پروبلەما جوق، جاقسى جۇمىس ىستەپ تۇر. بولاشاقتا قوعامداعى نەگىزگى كولىك تۇرلەرىنىڭ بىرىنە اينالۋى مۇمكىن، - دەدى اكىم «ۋادە» باعدارلاماسىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، ل ر ت ىسكە قوسىلعاننان كەيىن قالاداعى كولىك اعىنىنا دا اسەرى بايقالعان.
- قابانباي باتىر داڭعىلىندا 3-4 كۇن ىشىندە كولىك سانى 12 پايىزعا دەيىن ازايدى، - دەدى جەڭىس قاسىمبەك.
اكىم سونداي-اق جوبانى كەزەڭ-كەزەڭىمەن كەڭەيتۋ جوسپارلانعانىن اتاپ ءوتتى.
- بيىل ل ر ت-نىڭ ەكىنشى كەزەڭىن قوسشى قالاسىنا دەيىن سوزدىق. ەگەر وسى قارقىن ساقتالسا، كەلەسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن قوسشىعا دەيىن تولىق جەتكىزەمىز. قوسشىدان كۇن سايىن 20-25 مىڭنان استام كولىك قالاعا كىرەدى. سونىمەن قاتار ل ر ت-نى سىعاناق كوشەسىمەن، ايتماتوۆ كوشەسىنە دەيىن جەتكىزەمىز. ايتماتوۆ كوشەسى بويىمەن ەكى باعىتتا جالعاسادى. سونداي-اق تۇران كوشەسى ارقىلى بۇرىلىپ، ەسكى ۆوكزالعا دەيىن بارادى. جالپى ءۇش كەزەڭ تولىق ىسكە اسسا، ل ر ت ۇزىندىعى 100 شاقىرىمعا جەتەدى، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار اكىم قوعامدىق كولىك جۇكتەمەسىنىڭ ارتقانىن دا ايتتى.
- قازىر اۆتوبۋستارمەن كۇنىنە 1,2 ميلليون ادام قاتىنايدى. ءبىر جارىم جىل بۇرىن بۇل كورسەتكىش 800 مىڭ بولاتىن، ياعني 400 مىڭعا ارتتى. اۆتوبۋستار سانىن كوبەيتتىك، جاڭارتتىق، Bus Lane جۇيەسىن ەنگىزدىك. قازىرگى جىلدامدىق بۇرىنعىدان 5-6 ك م/ساع جوعارى. كەيبىر مارشرۋتتاردا اۆتوبۋسپەن ۇيدەن جۇمىسقا بارۋ ماشينادان جىلدامىراق، - دەدى جەڭىس قاسىمبەك.
ودان بولەك، ول كەپتەلىستى ازايتۋعا باعىتتالعان جول كارتاسى ىسكە اسىرىلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- وتكەن جىلى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ جۇمىس ۋاقىتىن وزگەرتتىك. مىسالى، اكىمشىلىك جانە كوممۋنالدىق مەكەمەلەر 7:00- 7:30-دا باستايدى، مينيسترلىكتەر 8:00-دە جۇمىسقا كىرىسەدى. سونىڭ ناتيجەسىندە تاڭعى 7:00-10:00 ارالىعىندا كولىكتەر سانى شامامەن 10 پايىزعا ازايدى. بۇل بىزگە الداعى ءبىر- ەكى جىلعا قوسىمشا مۇمكىندىك بەرىپ وتىر، - دەدى اكىم.
ايتا كەتەيىك، LRT ىسكە قوسىلعاننان بەرى جولاۋشىلار سانى 180 مىڭعا جەتتى.
دەگەنمەن LRT جۇيەسىندە جولاۋشىلار تاراپىنان قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن بۇزۋ جاعدايلارى تىركەلدى.
سونداي-اق، الاتاۋ، الماتى جانە قونايەۆ اراسىندا LRT سالىنۋى مۇمكىن ەكەنى ايتىلدى.