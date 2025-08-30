جەڭىس كۇنى: كاپپادوكيادا اۋە شارلارى تۇرىك تۋىمەن بەزەندىرىلدى
استانا. KAZINFORM - دۋملۋپىنار شايقاسىنداعى جەڭىستىڭ 103 جىلدىعىنا وراي كاپپادوكيا اسپانىنا تۇركيا تۋلارى تاعىلعان اۋە شارلارى كوتەرىلدى، دەپ حابارلايدى انادولى.
يۋنەسكو- نىڭ بۇكىلالەمدىك مۇرالار تىزىمىنە ەنگەن كاپپادوكيادا كۇننىڭ شىعۋىنا وراي اۋە شارلارى ۇشۋعا دايىندالدى. تۋريستەرگە «ەرتەگى مۇرجالارى» مەن عاجايىپ جارتاستارىمەن تانىمال كاپپادوكيا القاپتارىن كوكتەن تاماشالاۋ مۇمكىندىگى بەرىلدى.
تۇركيانىڭ نيەۆشەحير پروۆينتسياسىنداعى تانىمال تۋريستىك ورتالىق گەرەمەدە اۋە شارلارىنىڭ سەبەتتەرى تۇركيانىڭ مەملەكەتتىك تۋلارىمەن بەزەندىرىلدى.
اۋە شارىنىڭ ۇشقىشى احمەت باشييگيت جۋرناليستەرگە 30 -تامىزدا اتاپ وتىلەتىن جەڭىس كۇنىنە وراي ءساتتى ۇشۋدى جوسپارلاپ وتىرعاندارىن ايتتى.
- ءبىز اۋە شارلارىن تۇركيا تۋلارى ارقىلى ساندەدىك. ءبىز بارلىق قاھارمان شەيىتتەرىمىز بەن ارداگەرلەرىمىزدىڭ رۋحىنا تاعزىم ەتەمىز جانە ولاردىڭ ەستەلىگى ءدال وسىنداي ەرەكشە كۇندەردە دە ۇمىتىلمايتىنىنا ماقتان تۇتامىز، - دەدى ول.
تۋريستەر ءبىر ساعات بويى «پەريبادجالارى» جانە تابيعي جارتاس تۇزىلىستەرىمەن تانىمال القاپتاردىڭ ۇستىنەن قالىقتاپ ۇشتى.
جەڭىس كۇنى - تۇركيا رەسپۋبليكاسىنداعى ەڭ ماڭىزدى ۇلتتىق مەرەكەلەردىڭ ءبىرى. بۇل كۇنى ەلدىڭ تۇكپىر- تۇكپىرىندە ءتۇرلى مەرەكەلىك ءىس- شارالار وتەدى.
1922 -جىلدىڭ 26- تامىزىندا مۇستافا كەمال اتاتۇرىك باسقارعان تۇرىك ارمياسىنىڭ شابۋىلى باستالىپ، 30- تامىزدا باسقىنشى اسكەردىڭ تالقاندالۋىمەن اياقتالعان بۇل وقيعا الەم تاريحىنا «ۇلى شابۋىل» رەتىندە ەندى جانە باتىرلىقتىڭ ۇلى ۇلگىلەرىنىڭ ءبىرى رەتىندە سانالادى.
وسىدان بۇرىن تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعان ەلدىڭ ءوز رادارلارىن باسقارۋ جانە اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس جۇيەلەرىن دامىتۋعا نيەتتى ەكەنىن مالىمدەدى.