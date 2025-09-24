«جەڭىس» فۋتبولشىسى جول اپاتىندا قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - ايەلدەر كومانداسى «جەڭىس» فۋتبولشىسى ۆيكتوريا كايسارينوۆا 23-قىركۇيەكتە بولعان جول اپاتىنان كوز جۇمدى.
كوماندا مالىمەتىنشە، كايسارينوۆا استانا مەن پاۆلوداردى جالعايتىن تاس جولدا بولعان جول-كولىك وقيعاسىنىڭ سالدارىنان كوز جۇمعان. بەلگىلى بولعانداي، فۋتبولشى وتىرعان كولىك جۇرگىزۋشىسى قوزعالىس قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتپەي، قاشىقتىقتى ساقتاماعاندىقتان، كولىك جۇك كولىگىمەن سوقتىعىسقان.
كوماندا ۆيكتوريا كايسارينوۆانىڭ تۋعان-تۋىستارى مەن جاقىندارىنا كوڭىل ايتىپ، ونىڭ جارقىن ويىنشى ءارى ناعىز دوس بولعانىن اتاپ ءوتتى.
- «جەڭىس» فۋتبول كلۋبى ۆيكتوريا كايسارينوۆانىڭ وتباسى مەن جاقىندارىنا وسى قايعىلى جاعدايعا بايلانىستى تەرەڭ قايعىرىپ، كوڭىل ايتادى.
بۇگىن پاۆلودار- استانا تاس جولىنداعى جول-كولىك وقيعاسى سالدارىنان ءبىزدىڭ كوماندانىڭ فۋتبولشىسى ۆيكتوريا كايسارينوۆا كوز جۇمدى. جۇرگىزۋشى جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتپەي، اراقاشىقتىقتى ساقتاماعان. سالدارىنان جۇك كولىگىمەن سوقتىعىسقان.
بۇل جاعدايعا ءالى دە سەنۋ قيىن. بۇل ءبىزدىڭ بۇكىل كلۋب ءۇشىن اۋىر جانە ورنى تولماس قازا. ۆيكتوريا جارقىن ويىنشى جانە ناعىز دوس بولدى. ءبىز ونىڭ وتباسىمەن، تۋىستارىمەن جانە جاقىندارىمەن بىرگە قايعىرامىز. ءول بىزدىڭ جۇرەگىمىزدە ماڭگى ساقتالادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەلىك باتىس قازاقستاندا جول اپاتتارى سالدارىنان 50 دەن استام ادام كوز جۇمدى.
اۆتور
نازىم بولەسوۆا