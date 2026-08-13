جۇمىس ۋاقىتىندا ءۇزىلىس جاساپ وتىرۋدىڭ پايداسى دالەلدەندى
استانا.قازاقپارات - جۇمىس ۋاقىندا از ۋاقىت سەرۋەندەۋ، بوي جازۋ نەمەسە ارىپتەسپەن سويلەسۋ ادامنىڭ كۇش-قۋاتىن ساقتاۋعا كومەكتەسۋى مۇمكىن.
ال مۇنداي قىسقا ۇزىلىستەردى جۇمىستى جوسپارلاۋمەن بىرگە قولدانعان قىزمەتكەرلەر وزدەرىن سەرگەك ءارى ىنتالى سەزىنگەن. كۆينسلەند ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ زەرتتەۋشىلەرى وسىنداي قورىتىندىعا كەلدى. زەرتتەۋ Journal of Business and Psychology جۋرنالىندا جاريالاندى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
زەرتتەۋگە 91 كەڭسە قىزمەتكەرى قاتىسقان. ولار جۇمىس كۇنى بويى جۇرەك ىرعاعىن ولشەيتىن قۇرىلعى تاعىپ، ءار ساعات سايىن وزدەرىنىڭ ەنەرگياسى، موتيۆاتسياسى جانە جۇمىس كەزىندەگى ارەكەتتەرى تۋرالى قىسقاشا ساۋالناما تولتىرعان. جالپى عالىمدار 600 دەن استام جۇمىس ساعاتى بويىنشا مالىمەت جيناعان.
زەرتتەۋشىلەر قىزمەتكەرلەردىڭ كۇش-قۋاتىن باسقارۋدىڭ بەس نەگىزگى ءتاسىلىن انىقتاعان. ءبىر توپ جۇمىس اراسىندا ورنىنان تۇرىپ، ازداپ ءجۇرىپ نەمەسە بوي جازىپ وتىرعان. ەكىنشى توپ ارىپتەستەرىمەن قىسقا اڭگىمەلەسكەن. ءۇشىنشى توپ جۇمىسىن جوسپارلاپ، مىندەتتەر ءتىزىمىن رەتتەپ، اتقارىپ جاتقان ءىسىنىڭ ماڭىزى تۋرالى ويلانعان. تاعى ءبىر توپ وسى ارەكەتتەردىڭ بىرنەشەۋىن قاتار قولدانعان. ال قىزمەتكەرلەردىڭ باسىم بولىگى ەشقانداي ارنايى ءتاسىل قولدانباي، جۇمىسىن جالعاستىرا بەرگەن.
ەڭ جاقسى كورسەتكىش قىسقا ءۇزىلىس پەن جۇمىستى سانالى ۇيىمداستىرۋدى ءبىر ساعات ىشىندە قاتار قولدانعانداردا بايقالعان. مۇنداي كەزدە قىزمەتكەرلەر وزدەرىن جىگەرلى سەزىنىپ، جۇمىسقا دەگەن ىشكى موتيۆاتسياسى مەن ءىستى مەڭگەرۋ سەزىمى جوعارى بولعان. الايدا زەرتتەۋشىلەر مۇنداي ءتاسىل جۇمىس ۋاقىتىنىڭ نەبارى 6 پايىزىندا قولدانىلعانىن انىقتادى. ال قىزمەتكەرلەردىڭ شامامەن تورتتەن ءبىرى عانا كۇن ىشىندە كۇش-قۋاتتى ساقتاۋعا كومەكتەسەتىن ءتيىمدى تاسىلدەردى تۇراقتى پايدالانعان.
فيزيكالىق قىسقا ۇزىلىستەردىڭ دە جەكە ارتىقشىلىعى بايقالعان. ءجۇرۋ نەمەسە بوي جازۋ قولدانىلعان ساعاتتاردا قىزمەتكەرلەردىڭ ەنەرگيا كورسەتكىشتەرى جوعارى بولىپ، جۇرەك سوعۋ ىرعاعىنىڭ وزگەرگىشتىگى جاقسىراق بولعان. بۇل كورسەتكىش اعزانىڭ كۇيزەلىستەن كەيىن تىنىشتالىپ، قالپىنا كەلۋ قابىلەتىمەن بايلانىستى. ال ارىپتەستەرمەن قىسقا قارىم-قاتىناس جاساۋ دا جوعارى ەنەرگيامەن قاتار جۇرگەن.
زەرتتەۋ اۆتورى ستەيسي پاركەردىڭ ايتۋىنشا، قىزمەتكەرگە «جۇمىس ىستەۋ نەمەسە دەمالۋ» دەگەن ەكى نۇسقانىڭ ءبىرىن تاڭداۋدىڭ قاجەتى جوق. قىسقا قالپىنا كەلۋ ساتتەرىن جۇمىستى ۇيىمداستىرۋمەن ءبىر ساعاتتىڭ ىشىندە-اق ۇيلەستىرۋگە بولادى. مىسالى، بىرنەشە مينۋت ورنىنان تۇرىپ ءجۇرۋ، بوي جازۋ نەمەسە ارىپتەسپەن سويلەسۋدەن كەيىن الداعى مىندەتتەردى رەتتەپ الۋ پايدالى بولۋى مۇمكىن.
دەگەنمەن زەرتتەۋ قىسقا ءۇزىلىس ونىمدىلىكتى مىندەتتى تۇردە ارتتىرادى دەپ دالەلدەمەيدى. عالىمدار ادامداردىڭ كۇندەلىكتى جۇمىس ءتارتىبىن باقىلاعان جانە بەلگىلى ءبىر ارەكەتتەردىڭ جوعارى ەنەرگيا مەن موتيۆاتسيامەن قاتار كەزدەسەتىنىن انىقتاعان. سوندىقتان بۇل ناتيجەلەردى ناقتى سەبەپ- سالدار بايلانىسى رەتىندە قابىلداۋعا بولمايدى.
سوعان قاراماستان زەرتتەۋ ۇزاق ۋاقىت ۇزدىكسىز جۇمىس ىستەۋ مىندەتتى تۇردە ەڭ ءتيىمدى ءتاسىل ەمەس ەكەنىن كورسەتەدى. بىرنەشە مينۋتتىق قوزعالىس نەمەسە قارىم-قاتىناس، كەيىن جۇمىستى قايتا رەتتەپ الۋ كۇن ىشىندە سەرگەكتىك پەن ىنتانى ساقتاۋدىڭ قاراپايىم ءتاسىلى بولۋى مۇمكىن.