جۋىردا «ناۋرىز» باعدارلاماسى باستالادى: نە ءبىلۋ كەرەك؟
استانا. قازاقپارات – 3-قاراشادا «ناۋرىز» تۇرعىن ءۇي باعدارلاماسى بويىنشا ءوتىنىش قابىلداۋ باستالادى.
قاي ارالىقتا ءوتىنىش قابىلدانادى؟
«ناۋرىز» تۇرعىن ءۇي باعدارلاماسى بويىنشا ءوتىنىش قابىلداۋ 3-قاراشادان باستاپ 1-جەلتوقسانعا دەيىن جالعاسادى.
كىمدەر قاتىسا الادى؟
باعدارلاماعا وتباسى بانكىنىڭ بارلىق سالىمشىسى، سونداي-اق، دەپوزيتىندە كەمىندە 2 ميلليون تەڭگە جيناعى بار جانە كەيىنگى بەس جىل ىشىندە وزىندە دە، وتباسى مۇشەلەرىندە دە تۇرعىن ءۇي بولماعان ازاماتتار قاتىسا الادى.
ءوتىنىشتى قالاي بەرۋگە بولادى؟
ءوتىنىش بەرۋ پروتسەسى تولىق ونلاين فورماتتا جۇزەگە اسىرىلادى. قاتىسۋشىلار BaSpana Market پلاتفورماسىنداعى جەكە كابينەتتەرى ارقىلى ءوتىنىش بەرىپ، ناتيجەسىن سول جەردە باقىلاي الادى.
باعدارلاما شارتتارى قانداي؟
باعدارلاما شارتتارىنا سايكەس تازا ارلەنگەن جاڭا تۇرعىن ءۇيدى ساتىپ الۋ ءۇشىن باستاپقى جارنا 10 پايىزدان، ال ارلەنبەگەن نەمەسە قايتالاما تۇرعىن ءۇي ءۇشىن باستاپقى جارنا 20 پايىزدان باستالادى.
سىياقى مولشەرلەمەسى الەۋمەتتىك وسال توپتار ءۇشىن %7 دان (ج ت س م 7,1 پايىزدان)، باسقا قاتىسۋشىلار ءۇشىن %9 دان (ج ت س م %9,4 دان) ەسەپتەلەدى.
نەسيە سوماسىنىڭ ەڭ جوعارى مولشەرى وڭىرلەر ءۇشىن 30 ميلليون تەڭگە، ال استانا مەن الماتى قالالارى ءۇشىن 36 ميلليون تەڭگە كولەمىندە بەلگىلەنگەن.
نەسيە مەرزىمى 19 جىلعا دەيىن سوزىلادى.