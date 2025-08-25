ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:56, 25 - تامىز 2025 | GMT +5

    جەڭىلىپ كورمەگەن قازاقستاندىق بوكسشى وزبەكستان سپورتشىسىن نوكاۋتقا ءتۇسىردى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق بوكسشى الىشەر ءابدۋالىم (4-0، 2 ك و) تارازدا وتكەن كاسىپقوي بوكس كەشىندە ونەر كورسەتتى، دەپ حابارلايدى Sports.kz.

    бокс
    فوتو: sports.kz

    ءابدۋالىم وزبەكستاندىق اسروربەك راحيموۆقا (6-3، 4 ك و) قارسى شىقتى. بۇل جەكپە-جەك ءبىرىنشى ورتا سالماقتا ءوتىپ، سەگىز راۋندقا جوسپارلانعان. ونىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاندىق جەڭىسكە مەرزىمىنەن بۇرىن جەتتى، ول قارسىلاسىن ءبىرىنشى راۋندتا نوكاۋتقا جىبەردى.

    وسىلايشا الىشەر ءابدۋالىم كاسىپقوي رينگتەگى بەسىنشى جەڭىسىنە قول جەتكىزىپ، جەڭىلمەي كەلەدى. قارسىلاسىنا كەلسەك، اسروربەك راحيموۆ كاسىپقوي مانسابىنداعى ءتورتىنشى جەڭىلىسىنە ۇشىرادى.

    بۇعان دەيىن بوكستان ەرەسەكتەر اراسىنداعى ەل چەمپيوناتى سەمەي قالاسىندا وتەتىنىن جازعان ەدىك.

     

