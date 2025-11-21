جىلى ءسوز - جۇرەكتىڭ سوعۋىن قالىپقا تۇسىرەتىن ەڭ تابيعي ەم
قۋانىش، قورقىنىش، ساعىنىش، رەنىش - بارلىعى جۇرەك ىرعاعىنا بىردەن اسەر ەتەدى. حالىقارالىق كارديولوگيا ورتالىقتارىندا جۇرگىزىلگەن زەرتتەۋلەر ەموتسيا جۇرەك سوعىسىن 5 سەكۋند ىشىندە وزگەرتىپ جىبەرەتىنىن كورسەتكەن.
جۇرەك - ەڭ الدىمەن سەزىمگە جاۋاپ بەرەتىن جۇيە، ال سەزىم وزگەرسە، جۇرەك تە سول ساتتە جاۋاپ قايتارادى.
دارىگەرلەر مۇنى «جۇرەكتىڭ نەيرو- ەموتسيالىق رەاكسياسى» دەپ اتايدى. ياعني ميعا جەتكەن سەزىم اقپاراتى بىردەن جۇيكە جۇيەسى ارقىلى جۇرەككە بەرىلەدى. قورىققاندا جۇرەك قاعىسى جيىلەيدى، قۋانعاندا كەڭەيەدى، ساعىنىشتا باياۋلاپ، اۋىر ءسوز ەستىگەندە قىسىلىپ قالادى. ادام تابيعاتى وسىنداي نازىك.
پسيحولوگتەر دە وسىنى قۋاتتايدى. ادام كوڭىلىنىڭ قۇبىلۋى قان قىسىمىنان باستاپ، بۇلشىقەت تونۋسىنا دەيىن اسەر ەتەدى. جاقسى ءسوزدىڭ جانىڭا جىلۋ بەرىپ، تىنىشتاندىرۋى جاي سيمۆول ەمەس، دەنە حيمياسىنىڭ رەاكتسياسى. سول سەكىلدى رەنىش پەن اۋىر سوزدەن جۇرەكتىڭ بىردەن قىسىلۋى دا فيزيولوگيالىق ارەكەت. عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، ادامعا ايتىلعان ءبىراۋىز جاقسى ءسوزدىڭ ءوزى دەمەۋ بولادى. ءتىپتى ءسوز دارىدەن دە كۇشتىرەك اسەر ەتەدى. ول ادامنىڭ ىشكى الەمىن سابىرعا شاقىرىپ، دەنەدەگى قىسىمدى باسەڭدەتەدى. جىلى ءسوز - جۇرەكتىڭ سوعۋىن قالىپقا تۇسىرەتىن ەڭ تابيعي ەم.
ەموتسيا مەن جۇرەكتىڭ بايلانىسى وسىلايشا كوزگە كورىنبەيتىن، ءبىراق وتە جىلدام جۇرەتىن جۇيە. ونىڭ ەڭ ۇلكەن ەرەكشەلىگى - ادام قانداي سەزىمدە بولسا دا، جۇرەك سونى ءبىرىنشى بولىپ تۇسىنەدى. سوندىقتان ماماندار ەموتسيالىق جاي-كۇيدى رەتتەۋ جۇرەك ساۋلىعىن ساقتاۋدىڭ ماڭىزدى شارتى ەكەنىن ايتادى. جۇرەك - تەك قان ايدايتىن دەنە مۇشەسى ەمەس، سەزىمدى ساقتايتىن ساندىق.
ايتولعان ءجۇنىسحان
egemen.kz