جىلقى جىلى قاي كەزدە ەل تاعدىرىن وزگەرتتى؟: 2026-جىل نەسىمەن ەرەكشە بولماق
استانا. KAZINFORM - شىعىس كۇنتىزبەسىندە جىلقى جىلى قوزعالىس، سەرپىن جانە باتىل شەشىمدەرمەن بايلانىستىرىلادى. قازاقستان تاريحىنا ۇڭىلسەك، بۇل جىلداردىڭ ەل ومىرىندەگى ماڭىزدى بەتبۇرىستارمەن تۇسپا-تۇس كەلگەنىن بايقاۋعا بولادى.
1966-جىلدان بەرى ءاربىر جىلقى جىلى قوعامدىق-ساياسي نەمەسە ەكونوميكالىق وزگەرىستەرمەن ەرەكشەلەندى. ال الدا كەلە جاتقان 2026-جىل جاڭا تسيكلدىڭ باستاۋى رەتىندە مامانداردىڭ نازارىن اۋدارىپ وتىر.
1966-جىل: يندۋستريالاندىرۋ جانە قالالاردىڭ ءوسۋى
1966-جىلى قازاقستان كەڭەس وداعى قۇرامىندا بولعانىمەن، بۇل كەزەڭ رەسپۋبليكانىڭ ونەركاسىپتىك الەۋەتىنىڭ ارتۋىمەن ەستە قالدى. تاۋ-كەن، مەتاللۋرگيا جانە ەنەرگەتيكا سالالارى قارقىندى دامىدى. قالالار كەڭەيىپ، تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسى جانداندى. ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، ءدال وسى جىلداردا قالىپتاسقان ينفراقۇرىلىم كەيىنگى ەكونوميكالىق دامۋدىڭ نەگىزىن قالادى.
1978-جىل: كونستيتۋتسيا جانە جۇيەنىڭ نىعايۋى
1978-جىلى قازاقستان ك س ر- ءىنىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسى قابىلداندى. قۇجات رەسپۋبليكاداعى باسقارۋ جۇيەسىن قۇقىقتىق تۇرعىدا بەكىتىپ، جوسپارلى ەكونوميكانىڭ تۇراقتى جۇمىس ىستەۋىنە باعىتتالدى. الەۋمەتتىك سالادا سالىستىرمالى تۇراقتىلىق ساقتالعانىمەن، ۇلتتىق ءتىل مەن مادەنيەتكە قاتىستى شەكتەۋلەر دە قاتار ءجۇردى.
1990-جىل: تاۋەلسىزدىككە باستار قادام
1990-جىل قازاقستان تاريحىنداعى شەشۋشى كەزەڭدەردىڭ ءبىرى سانالادى. 25-قازاندا مەملەكەتتىك ەگەمەندىك تۋرالى دەكلاراتسيا قابىلدانىپ، ەلدىڭ بولاشاق تاۋەلسىزدىگىنە قۇقىقتىق نەگىز قالاندى. قوعامدا ۇلتتىق سانا كۇشەيىپ، ساياسي بەلسەندىلىك ارتتى. بۇل جىلقى جىلى قازاقستاندى جاڭا تاريحي باعىتقا باستاعان كەزەڭ رەتىندە باعالانادى.
2002-جىل: ەكونوميكالىق تۇراقتانۋ جانە جاڭا سيمۆولدار
تاۋەلسىز قازاقستان ءۇشىن 2002-جىل ەكونوميكالىق وسىممەن ەرەكشەلەندى. ەل ەكونوميكاسى نىعايىپ، قازاقستان حالىقارالىق دەڭگەيدە نارىقتىق مەملەكەت رەتىندە تانىلا باستادى. سول جىلى استانادا «بايتەرەك» مونۋمەنتى اشىلىپ، ول جاڭا ءداۋىردىڭ سيمۆولىنا اينالدى. سونىمەن قاتار 2002-جىل «دەنساۋلىق جىلى» بولىپ جاريالانىپ، الەۋمەتتىك ساياساتقا باسىمدىق بەرىلدى.
2014-جىل: سىن-قاتەر جانە جاڭا باعدار
2014-جىلى جاھاندىق ەكونوميكالىق احۋال قازاقستان ەكونوميكاسىنا دا اسەر ەتتى. مۇناي باعاسىنىڭ تومەندەۋى جاڭا شەشىمدەر قابىلداۋعا ماجبۇرلەدى. وسى كەزەڭدە «نۇرلى جول» مەملەكەتتىك باعدارلاماسى ىسكە قوسىلىپ، ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ مەن ىشكى تۇراقتىلىقتى ساقتاۋعا باعىتتالعان ساياسات جۇرگىزىلدى. بۇل جىلقى جىلى دا قوزعالىس پەن باعىت وزگەرىسىنىڭ ۋاقىتى بولدى.
2026-جىل: جاڭا سيكل جانە جاڭا مۇمكىندىكتەر
الداعى 2026-جىل - جىلقى جىلى ءارى توعىز جىلدىق نۋمەرولوگيالىق سيكلدىڭ العاشقى كەزەڭى. نۋمەرولوگ ادەما ماۋلەنوۆانىڭ ايتۋىنشا بۇل جىل باستامالار ءۇشىن قولايلى سانالادى.
نۋمەرولوگتىڭ بولجامىنا سايكەس، 2026-جىل قارجىلىق جاعدايدى جاقسارتۋ مەن مانساپتىق وسىمگە مۇمكىندىك بەرەدى. وسى جىلى باستالعان جوبالار ۇزاق مەرزىمدى پەرسپەكتيۆادا تولىق جۇزەگە اسۋى مۇمكىن.
سونداي-اق:
جاڭا جۇمىس ۇسىنىستارى مەن سەرىكتەستىك بايلانىستار پايدا بولادى؛
جەكە قارىم-قاتىناستاردا ناقتى شەشىم قابىلدايتىن كەزەڭ تۋادى؛
وتباسىندا بالا دۇنيەگە كەلۋ، شاڭىراقتىڭ كەڭەيۋى جيىلەيدى؛
دەنساۋلىققا قاتىستى كۇردەلى قاۋىپتەر كۇتىلمەيدى.
ول 2026-جىلدى «جاڭارۋ جىلى» دەپ سيپاتتايدى. بۇرىن اياقتالعان كەزەڭدەردىڭ ورنىن جاڭا مۇمكىندىكتەر - تابىس كوزدەرى، تىڭ يدەيالار، ءبىلىم الۋ جانە الەۋمەتتىك ورتانى كەڭەيتۋ باسادى.
قازاقستان تاريحىنداعى جىلقى جىلدارى توقىراۋمەن ەمەس، كەرىسىنشە قوزعالىس پەن شەشىمدەر كەزەڭىمەن ەرەكشەلەنەدى. ال 2026-جىل بۇل ءۇردىستى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىپ، قوعام مەن جەكە تۇلعا ءۇشىن جاڭا مۇمكىندىكتەرگە جول اشۋى مۇمكىن. ەڭ باستىسى - وزگەرىستەن قورىقپاي، جاڭا سيكلگە دايىن بولۋ.