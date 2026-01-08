جىلقى جىلى جيناقتى قاي ۆاليۋتادا ساقتاعان ءتيىمدى؟
استانا. قازاقپارات - ەكونوميستەر مەن قارجى ساراپشىلارى 2026 -جىلى قازاقستاندىقتارعا جيناقتارىن قاي ۆاليۋتادا ساقتاۋ تيىمدىرەك بولاتىنى جونىندە پىكىر ءبىلدىردى.
ساراپشىلاردىڭ باسىم بولىگى قازىرگى جاعدايدا تەڭگە دوللارمەن سالىستىرعاندا ۇتىمدىراق قۇرال ەكەنىن اتاپ وتىر، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، ينفلياتسيالىق قىسىم ازىرگە جوعارى دەڭگەيدە ساقتالادى. دەگەنمەن، جوعارى پايىزدىق مولشەرلەمەلەردىڭ ارقاسىندا تەڭگەدەگى دەپوزيتتەر جيناق قۇرالى رەتىندە اناعۇرلىم ءتيىمدى كورىنەدى.
اتاپ ايتقاندا، ەۋرازيالىق دامۋ بانكى ورتاشا جىلدىق ايىرباس باعامىن 1 دوللار ءۇشىن 535 تەڭگە دەڭگەيىندە بولجايدى. ال قارجىگەرلەر قاۋىمداستىعى مەن حالىقارالىق ۆاليۋتا قورى تەڭگەنىڭ السىرەۋى 560 تەڭگە شەگىندە بولۋى مۇمكىن دەپ ەسەپتەيدى. بۇل جاعدايدا قازىرگى شامامەن 515 تەڭگەدەن دوللار ساتىپ الىپ، ونى ۇزاق مەرزىمگە ساقتاۋدىڭ تيىمدىلىگى تومەن.
ساراپشىلار قازىرگى ەكونوميكالىق جاعدايدا ەڭ ۇتىمدى نۇسقا - تەڭگەدەگى دەپوزيتتەر ەكەنىن ايتادى. ۆاليۋتالىق دەپوزيتتەردىڭ تابىستىلىعى ايتارلىقتاي تومەن.
قارجىگەرلەر قاۋىمداستىعىنىڭ باس ساراپشىسى رامازان دوسوۆ بۇل جونىندە بىلاي دەيدى:
«تەڭگەدەگى دەپوزيتتەردىڭ تابىستىلىعى %15-20 ارالىعىندا. ال ۆاليۋتالىق دەپوزيتتەر شامامەن %1 عانا بەرەدى. ايىرماشىلىق وتە ۇلكەن. ديەۆالۆاتسيالىق تاۋەكەلدەردىڭ ءوزى %10 دان اسپايدى. كەلەسى جىلعا بولجام بويىنشا ايىرباس باعامى قازىرگى دەڭگەيدەن %6,3 عا عانا جوعارى. ياعني تەڭگەنىڭ 20% عا السىرەۋىن ەشكىم كۇتىپ وتىرعان جوق. ەگەر جيناعىڭىز از بولسا، ونى تولىقتاي دەپوزيتتە ۇستاۋعا بولادى. ال قاراجات كولەمى ۇلكەن بولسا، ءارتاراپتاندىرۋ ورىندى».
سونىمەن بىرگە ساراپشىلار امبەباپ شەشىم جوق ەكەنىن ەسكەرتەدى. ءار ادامنىڭ جيناق كولەمى، ماقساتى مەن تاۋەكەلگە دايىندىعى ءارتۇرلى. سوندىقتان قاراجاتتى ورنالاستىرۋ ءتاسىلى دە جەكە تاڭدالۋى ءتيىس.
ەكونوميست مارات ابدۋراحمانوۆ ناقتى اكتيۆتەرگە ينۆەستيتسيا سالۋعا كەڭەس بەرەدى.
«ەڭ دۇرىس شەشىم - ماتەريالدىق اكتيۆتەرگە سالىم جاساۋ. تۇراقسىز كەزەڭدە ينفلياتسيا تەك تەڭگەدە ەمەس، دوللاردا دا، باسقا ۆاليۋتالاردا دا بولادى. وتكەن جىلى، شارتتى تۇردە ايتقاندا، ەكى سيىرعا ينۆەستيتسيا سالعاندار دەپوزيت پايىزىنان دا كوپ پايدا تاپتى. سوندىقتان ادام ءوزى جاقسى بىلەتىن، تۇسىنەتىن سالاعا عانا قارجى سالۋى كەرەك» ، دەدى ول.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، 2026 -جىلى جيناقتاردى باسقارۋدا تەڭگە، دەپوزيتتەر جانە اقىلعا قونىمدى ءارتاراپتاندىرۋ نەگىزگى ستراتەگيا رەتىندە قالا بەرەدى.
ازامات قويشىعارا