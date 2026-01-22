جىلجىمايتىن مۇلىككە قۇقىقتى تىركەۋ قىزمەتىن ونلاين الۋعا بولادى
استانا. KAZINFORM - «ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسى «قازاقستان تۇرعىن ءۇي كومپانياسى» ا ق- مەن بىرلەسىپ، جىلجىمايتىن مۇلىككە قۇقىقتاردى (اۋىرتپالىقتاردى) تىركەۋ بويىنشا مەملەكەتتىك قىزمەتتى ونلاين رەجيمىندە كورسەتۋدىڭ پيلوتتىق جوباسىن ىسكە قوسقانىن حابارلادى.
ەندى ساتىپ الۋ قۇقىعى بار جالدامالى تۇرعىن ۇيگە ءوتىنىم بەرىپ، ەلەكتروندىق شارتتى «ق ت ك» ا ق پورتالى ارقىلى راسىمدەۋگە بولادى.
بۇدان كەيىن قۇقىقتار مەن اۋىرتپالىقتاردى تىركەۋگە قاجەتتى بارلىق قۇجاتتار «جىلجىمايتىن مۇلىكتىڭ ءبىرىڭعاي مەملەكەتتىك كاداسترى» جۇيەسىنە اۆتوماتتى تۇردە جولدانادى.
بۇل جاڭاشىلدىق مەملەكەتتىك قىزمەتتى الۋ مەرزىمىن قىسقارتۋعا، ازاماتتاردىڭ شىعىندارىن ازايتۋعا، سونداي-اق پروتسەستىڭ اشىقتىعى مەن قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇعان دەيىن قازاقستاندا جىلجىمايتىن مۇلىك بويىنشا ءبىرىڭعاي سيفرلىق بازا قۇرىلعانىن جازعان بولاتىنبىز.
اۆتوموبيل مەن جىلجىمايتىن مۇلىكتى ساتۋ جانە ساتىپ الۋ كەزىندە نىسان ساتىپ الۋشىنىڭ اتىنا تىركەلگەنگە دەيىن اقشا بۇعاتتاۋلى تۇراتىن مەحانيزم ىسكە قوسىلماق. جاڭا جوبا تۋرالى ۇكىمەتتە وتكەن قارجى سالاسىنا سيفرلىق تەڭگەنى ەنگىزۋ جونىندەگى جۇمىس توبىنىڭ العاشقى وتىرىسىندا ايتىلدى.