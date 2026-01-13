جەڭىلدەتىلگەن دەكلاراتسيا: كاسىپكەرلەر نەنى ءبىلۋى كەرەك؟
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلدان باستاپ قازاقستاندا كاسىپكەرلەر ءۇشىن جاڭا سالىق رەجيمدەرى كۇشىنە ەندى. الايدا ولاردى قالاي پايدالانۋ كەرەك ەكەنىن كوپشىلىك ءالى تولىق تۇسىنە بەرمەيدى.
1-قاڭتاردان باستاپ ەلدە ەكى نەگىزگى فورمات قولدانىلا باستادى: ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندار رەجيمى جانە جەڭىلدەتىلگەن دەكلاراتسيا، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
جاڭا ءتارتىپتىڭ ماقساتى - شاعىن تابىسپەن كۇن كورىپ وتىرعان ازاماتتارعا سالىقتىق جۇكتەمەنى ازايتىپ، زاڭدى تۇردە جۇمىس ىستەۋگە مۇمكىندىك بەرۋ. دەگەنمەن تالاپتارى مەن شەكتەۋلەرىن بىلمەگەن جاعدايدا كاسىپكەرلەر ايىپپۇل ارقالاۋى مۇمكىن.
ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندار رەجيمى
بۇل رەجيم ەڭ الدىمەن جەكە ەڭبەگىمەن تابىس تاۋىپ جۇرگەن ازاماتتارعا ارنالعان.
كىمدەرگە قولايلى:
پاتەرىن جالعا بەرەتىن ازاماتتار (اي سايىنعى تابىسى 300 ا ە ك- تەن اسپاۋى كەرەك، شامامەن 1,3 ميلليون تەڭگە)؛
تاكسي جۇرگىزۋشىلەرى مەن كۋرەرلەر؛
سۇلۋلىق سالاسىنىڭ ماماندارى (شاشتاراز، ۆيزاجيست، كوسمەتولوگ)؛
فوتوگرافتار، رەپەتيتورلار، اۋدارماشىلار؛
ۆەتەرينارلار مەن وزگە دە جەكە قىزمەت كورسەتەتىن ماماندار.
نەگىزگى شارتتار:
اي سايىنعى تابىس 300 ا ە ك- تەن اسپاۋى ءتيىس؛
تەك رۇقسات ەتىلگەن قىزمەت تۇرلەرىمەن اينالىسۋ قاجەت؛
قىزمەتكەر جالداۋعا تىيىم سالىنادى؛
جەكە تابىس سالىعى (ج ت س) - %0؛
تەك %4 كولەمىندە الەۋمەتتىك اۋدارىمدار تولەنەدى.
ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعان رەتىندە قالاي تىركەلۋگە بولادى؟
تىركەلۋ پروتسەسى بارىنشا جەڭىلدەتىلگەن جانە تولىقتاي ونلاين جۇرگىزىلەدى:
E- Salyq Business موبيلدى قوسىمشاسىن جۇكتەۋ؛
eGov Mobile ارقىلى ج س ن كومەگىمەن كىرۋ؛
«ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعان ادام رەتىندە جالعاستىرۋ» رەجيمىن تاڭداۋ؛
قىزمەت ءتۇرىن كورسەتۋ؛
ءار كورسەتىلگەن قىزمەت ءۇشىن چەك شىعارۋ.
ماڭىزدى جايت - قوسىمشادا شىعارىلعان العاشقى چەك ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعان ادامنىڭ جۇمىسىن باستاعان كۇنى رەتىندە تىركەلەدى.
ەسكەرۋگە ءتيىس ەرەكشەلىكتەر
بۇرىن پاتەنتپەن نەمەسە ارنايى قوسىمشالار ارقىلى جۇمىس ىستەگەندەر، ەگەر قارىزى بولماسا، 28-اقپانعا دەيىن جەكە كاسىپكەرلىگىن جابۋى ءتيىس؛
قاڭتاردىڭ العاشقى 10 كۇنىندە 66 مىڭ قازاقستاندىق ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعان مارتەبەسىن العان؛
بۇل رەجيمدە جۇمىس ىستەيتىندەر تابىستى مىندەتتى تۇردە چەك ارقىلى تىركەۋى قاجەت.
بانكتەردەگى ارنايى شوتتارعا قاتىستى ماسەلە
جاڭا رەجيم اياسىندا ارنايى بانكتىك شوتتار ەنگىزىلۋى ءتيىس بولعانىمەن، بۇل پروتسەسس ءالى تولىق جولعا قويىلعان جوق:
ارنايى شوتتار تۋرالى قاۋلى تەك 11-قاڭتاردا كۇشىنە ەندى؛
سوندىقتان بانكتەردىڭ بارلىعى بىردەي تەحنيكالىق تۇرعىدا دايىن ەمەس؛
Kaspi Bank پەن Halyk Bank جاقىن ارادا قوسىمشا ارقىلى ارنايى شوت اشۋ مۇمكىندىگىن ىسكە قوسۋدى جوسپارلاپ وتىر؛
ۇلتتىق بانك ۋاقىتشا كادىمگى جەكە شوتتاردى كاسىپكەرلىك قىزمەت ءۇشىن قولدانۋعا رۇقسات بەردى، تەك تاعايىندالۋىن كورسەتۋ قاجەت؛
ساراپشىلار بۇل كەزەڭدە قولما-قول ەسەپ ايىرىسۋدى نەمەسە جەكە كارتانى پايدالانىپ، بارلىق تابىس ەسەبىن مۇقيات ساقتاۋعا كەڭەس بەرەدى.
جەڭىلدەتىلگەن دەكلاراتسيا رەجيمى
بۇل رەجيم تابىسى جوعارى كاسىپكەرلەرگە ارنالعان.
كىمدەر پايدالانا الادى:
قىمبات جىلجىمايتىن مۇلىكتى جالعا بەرۋشىلەر؛
قويما، پاركينگ يەلەرى؛
جىلدىق تابىسى 600000 ا ە ك- كە دەيىن (شامامەن 2,6 ميلليارد تەڭگە) جەتەتىن كاسىپكەرلەر.
قيىندىقتار مەن تاۋەكەلدەر
قازىرگى تاڭدا كوپتەگەن كاسىپكەر جاڭا رەجيمگە اۋىسۋ بارىسىندا تەحنيكالىق جانە اكىمشىلىك كەدەرگىلەرگە تاپ بولىپ وتىر:
وتىنىشتەر كەرى قايتارىلىپ، تىركەۋ ۇزاققا سوزىلۋدا؛
1-ناۋرىزعا دەيىن تىركەلمەگەن جاعدايدا، كاسىپكەر اۆتوماتتى تۇردە جالپى سالىق رەجيمىنە وتەدى؛
بۇل ءوز كەزەگىندە سالىق مولشەرلەمەسىنىڭ ايتارلىقتاي وسۋىنە اكەلەدى.
ماماندار كەڭەسى
ماماندار كاسىپكەرلەرگە ءوز قىزمەت ءتۇرى مەن تابىس كولەمىن ناقتى باعالاپ، سالىق رەجيمىن مۇقيات تاڭداۋعا كەڭەس بەرەدى. سونىمەن قاتار بانكتەردىڭ تەحنيكالىق دايىندىعىن باقىلاپ، E- Salyq Business قوسىمشاسىن نەگىزگى قۇرال رەتىندە پايدالانۋ ماڭىزدى.
جاڭا سالىق جۇيەسى دۇرىس قولدانىلعان جاعدايدا كولەڭكەلى تابىستى ازايتىپ، شاعىن كاسىپ يەلەرىنە زاڭدى ءارى ىڭعايلى جۇمىس ىستەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. ەڭ باستىسى - تالاپتاردى ءبىلۋ جانە ۋاقىتىندا ارەكەت ەتۋ.