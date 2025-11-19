«جىل ۆولونتەرى-2025» حالىقارالىق سىيلىعىنىڭ جەڭىمپازدارى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - استانادا «جىل ۆولونتەرى» حالىقارالىق سىيلىعىنىڭ بيىلعى جەڭىمپازدارىن انىقتاۋ بويىنشا كونكۋرستىق كوميسسيانىڭ قورىتىندى وتىرىسى ءوتتى.
مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، بايقاۋعا 15 نوميناتسيا بويىنشا 118 ءوتىنىم قابىلدانىپ، ولاردىڭ ىشىنەن 46 ۇمىتكەر جەڭىمپاز اتاندى.
سالتاناتتى ماراپاتتاۋ ءراسىمى 5-جەلتوقساندا استانادا حالىقارالىق ۆولونتەرلەر كۇنى مەن حالىقارالىق ۆولونتەرلەر جىلىنىڭ باستالۋىنا وراي وتەدى.
2025-جىلعى «جىل ۆولونتەرى» حالىقارالىق سىيلىعى
لاۋرەاتتارىنىڭ ءتىزىمى
1. «توتەنشە جاعدايلاردى جويۋعا بەلسەندى قاتىسقانى ءۇشىن» نوميناتسياسى بويىنشا تاعايىنداۋ:
دۇيسەنبايەۆا سامال ادىلبەك قىزى؛
كورنيەنكو ەللا الەكساندروۆنا؛
ابدين دامير بالتاشيەۆيچ.
2. «تاريحي-مادەني مۇرالاردى ساقتاۋعا جانە دامىتۋعا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن» نوميناتسياسى بويىنشا تاعايىنداۋ:
«مايدان جولى» پاۆلودار ىزدەستىرۋ زەرتتەۋ جاساعى» ق ب؛
ساتمۋرزينا ءاليا نۇرلان قىزى؛
شاحمانوۆا ۆەرونيكا يۆانوۆنا.
3. «حابار-وشارسىز كەتكەن ادامداردى ىزدەۋگە بەلسەندى قاتىسقانى ءۇشىن» نوميناتسياسى بويىنشا تاعايىنداۋ:
«ۆولونتەرلىك قوزعالىس» LIDER. KZ» ق ب؛
ماحنيەۆ ۆالەري سەرگەيەۆيچ؛
پاۋل ناتاليا نيكولايەۆنا.
4. «جانۋارلاردى قورعاۋ ماسەلەلەرىن شەشۋگە قوسقان ۇلەسى ءۇشىن» نوميناتسياسى بويىنشا تاعايىنداۋ:
«Vector» جاستار وداعى ج ق ب؛
يشانوۆا زارينا التايروۆنا؛
ايىپوۆا جانەل امانجول قىزى.
5. «الەۋمەتتىك مىندەتتەردى شەشۋگە قوسقان ۇلەسى ءۇشىن» نوميناتسياسى بويىنشا تاعايىنداۋ:
كۋدرياۆتسيەۆا ەكاتەرينا ۆيكتوروۆنا؛
«باقىتتى شاڭىراق» ق ق؛
ءجۇنىسوۆا اينۇر تالعات قىزى.
6. «بەيبىتشىلىكتى، دوستىق پەن كەلىسىمدى نىعايتۋعا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن» نوميناتسياسى بويىنشا تاعايىنداۋ:
لۋتوشكينا مارينا ۆاسيليەۆنا؛
چۋبينەتس وكسانا سەرگەيەۆنا؛
ابدرەشيەۆا تىلەۋجان عابباس قىزى.
7. «ۇزدىك الەۋمەتتىك كومەكشى» نوميناتسياسى بويىنشا تاعايىنداۋ:
اۋكەن ايدوس بەگلان ۇلى؛
ۆاگين يۋري پاۆلوۆيچ؛
كيسەليەۆا تاتيانا پەتروۆنا.
8. «ۇزدىك ۆولونتەرلىك ۇيىم» نوميناتسياسى بويىنشا تاعايىنداۋ:
«پاۆلودار VITA ىزدەۋشىلەر» ق ب؛
«اق جۇلدىز» ق ق؛
«جاس ۇلان» ءبىرىڭعاي بالالار-جاس وسپىرىمدەر ۇيىمى» ر ق ب.
9. «ءبىلىمدى ايگىلەۋدەگى ۇلەسى ءۇشىن» نوميناتسياسى بويىنشا تاعايىنداۋ:
سماعۇلوۆا ۆەنەرا جاڭاتۇرمىس قىزى؛
احتياموۆا البينا زۋفاروۆنا؛
ەرماحان نۇرداۋلەت نۇرباي ۇلى.
10. «قورشاعان ورتانى ساقتاۋ جانە قورعاۋ ءۇشىن قوسقان ۇلەسى ءۇشىن» نوميناتسياسى بويىنشا تاعايىنداۋ:
چەرنوماز اناستاسيا سەرگەيەۆنا؛
ۆولكوۆا اناستاسيا سەرگەيەۆنا؛
تولەۋبەكوۆ جاسۇلان ەران ۇلى.
11. «سالاۋاتتى ءومىر سالتىن ناسيحاتتاۋعا بەلسەندى قاتىسقانى ءۇشىن» نوميناتسياسى بويىنشا تاعايىنداۋ:
ەسەنگاليەۆ الماز ماگازوۆيچ؛
توحتار داريا بەريكوۆنا؛
«تاۋشىق جاستارى» ب ت.
12. «دەنساۋلىق ساقتاۋدى دامىتۋعا بەلسەندى قاتىسقانى ءۇشىن» نوميناتسياسى بويىنشا تاعايىنداۋ:
مەدۆەديەۆا ناتاليا نيكولايەۆنا؛
ەسەن بەكتاس جاسار ۇلى؛
سوۆەت بەكجان بازارباي ۇلى.
13. «تۇراقتى دامۋ ماقساتىنىڭ كوشباسشىلارى» نوميناتسياسى بويىنشا تاعايىنداۋ:
مۇقتار ينديرا مۇقتار قىزى؛
ايسامۋتدينوۆا البينا ۆيكتوروۆنا؛
ۆينتەر ولگا سەرگەيەۆنا.
14. «كورپوراتيۆتىك ۆولونتەرلىك كوشباسشىسى» نوميناتسياسى بويىنشا تاعايىنداۋ:
ساليموۆ دامير رەفكاتوۆيچ؛
جەكسەنبايەۆا رىستى سەرىكقالي قىزى؛
كۋبەنوۆ نۇرداۋلەت جاقسىباي ۇلى؛
حاسەنوۆ قامبار قايىرجان ۇلى.
15. «قۇقىق بۇزۋشىلىق قۇرباندارىنا كومەك كورسەتۋگە بەلسەندى قاتىسقانى ءۇشىن» نوميناتسياسى بويىنشا تاعايىنداۋ:
ناۋرىزبايەۆا ساتىپالدى ناۋرىزباي قىزى؛
لەونتيەۆا الەكساندرا نيكولايەۆنا؛
تۋىسكانوۆا جىبەك ەرجان قىزى.
بۇعان دەيىن «جىل ۆولونتەرى» حالىقارالىق سىيلىعىنىڭ فيناليستەرى انىقتالعانىن جازعان ەدىك.