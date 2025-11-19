ق ز
    20:43, 19 - قاراشا 2025 | GMT +5

    «جىل ۆولونتەرى-2025» حالىقارالىق سىيلىعىنىڭ جەڭىمپازدارى انىقتالدى

    استانا. KAZINFORM - استانادا «جىل ۆولونتەرى» حالىقارالىق سىيلىعىنىڭ بيىلعى جەڭىمپازدارىن انىقتاۋ بويىنشا كونكۋرستىق كوميسسيانىڭ قورىتىندى وتىرىسى ءوتتى.

    волонтеры
    Фото: Акорда

    مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، بايقاۋعا 15 نوميناتسيا بويىنشا 118 ءوتىنىم قابىلدانىپ، ولاردىڭ ىشىنەن 46 ۇمىتكەر جەڭىمپاز اتاندى.

    سالتاناتتى ماراپاتتاۋ ءراسىمى 5-جەلتوقساندا استانادا حالىقارالىق ۆولونتەرلەر كۇنى مەن حالىقارالىق ۆولونتەرلەر جىلىنىڭ باستالۋىنا وراي وتەدى.

    2025-جىلعى «جىل ۆولونتەرى» حالىقارالىق سىيلىعى

    لاۋرەاتتارىنىڭ ءتىزىمى

    1. «توتەنشە جاعدايلاردى جويۋعا بەلسەندى قاتىسقانى ءۇشىن» نوميناتسياسى بويىنشا تاعايىنداۋ:

    دۇيسەنبايەۆا سامال ادىلبەك قىزى؛

    كورنيەنكو ەللا الەكساندروۆنا؛

    ابدين دامير بالتاشيەۆيچ.

    2. «تاريحي-مادەني مۇرالاردى ساقتاۋعا جانە دامىتۋعا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن» نوميناتسياسى بويىنشا تاعايىنداۋ:

    «مايدان جولى» پاۆلودار ىزدەستىرۋ زەرتتەۋ جاساعى» ق ب؛

    ساتمۋرزينا ءاليا نۇرلان قىزى؛

    شاحمانوۆا ۆەرونيكا يۆانوۆنا.

    3. «حابار-وشارسىز كەتكەن ادامداردى ىزدەۋگە بەلسەندى قاتىسقانى ءۇشىن» نوميناتسياسى بويىنشا تاعايىنداۋ:

    «ۆولونتەرلىك قوزعالىس» LIDER. KZ» ق ب؛

    ماحنيەۆ ۆالەري سەرگەيەۆيچ؛

    پاۋل ناتاليا نيكولايەۆنا.

    4. «جانۋارلاردى قورعاۋ ماسەلەلەرىن شەشۋگە قوسقان ۇلەسى ءۇشىن» نوميناتسياسى بويىنشا تاعايىنداۋ:

    «Vector» جاستار وداعى ج ق ب؛

    يشانوۆا زارينا التايروۆنا؛

    ايىپوۆا جانەل امانجول قىزى.

    5. «الەۋمەتتىك مىندەتتەردى شەشۋگە قوسقان ۇلەسى ءۇشىن» نوميناتسياسى بويىنشا تاعايىنداۋ:

    كۋدرياۆتسيەۆا ەكاتەرينا ۆيكتوروۆنا؛

    «باقىتتى شاڭىراق» ق ق؛

    ءجۇنىسوۆا اينۇر تالعات قىزى.

    6. «بەيبىتشىلىكتى، دوستىق پەن كەلىسىمدى نىعايتۋعا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن» نوميناتسياسى بويىنشا تاعايىنداۋ:

    لۋتوشكينا مارينا ۆاسيليەۆنا؛

    چۋبينەتس وكسانا سەرگەيەۆنا؛

    ابدرەشيەۆا تىلەۋجان عابباس قىزى.

    7. «ۇزدىك الەۋمەتتىك كومەكشى» نوميناتسياسى بويىنشا تاعايىنداۋ:

    اۋكەن ايدوس بەگلان ۇلى؛

    ۆاگين يۋري پاۆلوۆيچ؛

    كيسەليەۆا تاتيانا پەتروۆنا.

    8. «ۇزدىك ۆولونتەرلىك ۇيىم» نوميناتسياسى بويىنشا تاعايىنداۋ:

    «پاۆلودار VITA ىزدەۋشىلەر» ق ب؛

    «اق جۇلدىز» ق ق؛

    «جاس ۇلان» ءبىرىڭعاي بالالار-جاس وسپىرىمدەر ۇيىمى» ر ق ب.

    9. «ءبىلىمدى ايگىلەۋدەگى ۇلەسى ءۇشىن» نوميناتسياسى بويىنشا تاعايىنداۋ:

    سماعۇلوۆا ۆەنەرا جاڭاتۇرمىس قىزى؛

    احتياموۆا البينا زۋفاروۆنا؛

    ەرماحان نۇرداۋلەت نۇرباي ۇلى.

    10. «قورشاعان ورتانى ساقتاۋ جانە قورعاۋ ءۇشىن قوسقان ۇلەسى ءۇشىن» نوميناتسياسى بويىنشا تاعايىنداۋ:

    چەرنوماز اناستاسيا سەرگەيەۆنا؛

    ۆولكوۆا اناستاسيا سەرگەيەۆنا؛

    تولەۋبەكوۆ جاسۇلان ەران ۇلى.

    11. «سالاۋاتتى ءومىر سالتىن ناسيحاتتاۋعا بەلسەندى قاتىسقانى ءۇشىن» نوميناتسياسى بويىنشا تاعايىنداۋ:

    ەسەنگاليەۆ الماز ماگازوۆيچ؛

    توحتار داريا بەريكوۆنا؛

    «تاۋشىق جاستارى» ب ت.

    12. «دەنساۋلىق ساقتاۋدى دامىتۋعا بەلسەندى قاتىسقانى ءۇشىن» نوميناتسياسى بويىنشا تاعايىنداۋ:

    مەدۆەديەۆا ناتاليا نيكولايەۆنا؛

    ەسەن بەكتاس جاسار ۇلى؛

    سوۆەت بەكجان بازارباي ۇلى.

    13. «تۇراقتى دامۋ ماقساتىنىڭ كوشباسشىلارى» نوميناتسياسى بويىنشا تاعايىنداۋ:

    مۇقتار ينديرا مۇقتار قىزى؛

    ايسامۋتدينوۆا البينا ۆيكتوروۆنا؛

    ۆينتەر ولگا سەرگەيەۆنا.

    14. «كورپوراتيۆتىك ۆولونتەرلىك كوشباسشىسى» نوميناتسياسى بويىنشا تاعايىنداۋ:

    ساليموۆ دامير رەفكاتوۆيچ؛

    جەكسەنبايەۆا رىستى سەرىكقالي قىزى؛

    كۋبەنوۆ نۇرداۋلەت جاقسىباي ۇلى؛

    حاسەنوۆ قامبار قايىرجان ۇلى.

    15. «قۇقىق بۇزۋشىلىق قۇرباندارىنا كومەك كورسەتۋگە بەلسەندى قاتىسقانى ءۇشىن» نوميناتسياسى بويىنشا تاعايىنداۋ:

    ناۋرىزبايەۆا ساتىپالدى ناۋرىزباي قىزى؛

    لەونتيەۆا الەكساندرا نيكولايەۆنا؛

    تۋىسكانوۆا جىبەك ەرجان قىزى.

    بۇعان دەيىن «جىل ۆولونتەرى» حالىقارالىق سىيلىعىنىڭ فيناليستەرى انىقتالعانىن جازعان ەدىك.

    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
