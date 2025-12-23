جىل سوڭىندا نە ءۇشىن وزىڭە راحمەت ايتۋ كەرەك؟
استانا. قازاقپارات - ادەتتە جىل اياقتالعاندا «وتكەن جىلعا راحمەت» ايتىپ، ونىڭ اكەلگەن جاقسىلىعىن، جاساعان وزگەرىسىن ءتىزىپ جاتامىز. ءبىراق شىن مانىندە جىل دەگەن - ۋاقىتتىڭ عانا ولشەمى. مينۋتتار سىرعىپ ءوتتى، ساعاتقا، كۇنگە، ايعا اينالدى. ال سول ۋاقىتتىڭ ىشىندە سەنى بۇگىنگى بيىگىڭە جەتكىزگەن كىم؟ ءوزىڭ.
سول ءۇشىن العىس ايتاتىن ەڭ لايىقتى ادام دا - ءوزىڭ. ەگەر بىردەن نە ءۇشىن وزىڭە راحمەت ايتۋىڭ كەرەكتىگىن تابا الماساڭ، مىنا تىزىمگە كوز جۇگىرت. مۇمكىن، ءوز جۇرەگىڭدى وسى جەردەن تانىرسىڭ.
1. بۇرىن ۇنجىرعاڭ تۇسەتىن جەردە سىنباعانىڭ ءۇشىن
ۋاقىت ءبىزدى ەسەيتىپ قانا قويماي، شىڭدايدى دا. كەشە عانا كۇيرەتەتىن جاعداي بۇگىن جاي عانا وتكىنشى سىناق بولىپ كورىنەدى. بيىل سەن بۇرىن ەڭسەنى تۇسىرەر ەدى دەيتىن دۇنيەلەردەن ءوتتىڭ. بۇل - سەنىڭ وسكەنىڭ.
2. قابىلدانعان شەشىمدەرىڭ ءۇشىن، ءتىپتى ولار ءمىنسىز بولماسا دا
ءومىردى «وڭتايلى ساتكە» قالدىرا بەرسەڭ، ول ءسات مۇلدە كەلمەۋى مۇمكىن. سوندىقتان تاۋەكەل ەتىپ، شەشىم قابىلداعانىڭ ءۇشىن ءوزىڭدى ماقتا. ءاربىر قادام، ول ءتىپتى ءمىنسىز بولماسا دا، قۇندى ەكەنىن ۇمىتپا.
3. كەي ساتتەردە ءوزىڭدى تاڭداعانىڭ ءۇشىن
وزگەگە جاناشىر بولۋ - ساۋاپ. ال وزىڭە جاناشىر بولۋ - پارىز. ەگەر ءبىر كەزدە ءوز قالاۋىڭدى تىڭداپ، ءوزىڭدى ءبىرىنشى ورىنعا قويعان بولساڭ، بۇل ءۇشىن ءوز-وزىڭە العىس ايتۋعا ابدەن لايىقسىڭ.
4. ارتىقتان باس تارتىپ، كەرەگىن ساقتاعانىڭ ءۇشىن
جۇك اۋىر بولسا، الىسقا شاپپايسىڭ. ارتىق دۇنيە، قاجەتسىز بايلانىس، ەسكىرگەن وي - ءبارى العا جىلجۋعا كەدەرگى. سەن سونى ءتۇسىنىپ، ءبىرقاتارىنان ارىلدىڭ. بۇل - ەرلىك.
5. سابىر ساقتاپ، سالقىنقاندىلىق تانىتقانىڭ ءۇشىن
اينالا استان-كەستەن بولىپ جاتقاندا، بايىپپەن ويلاپ، جوسپاردان تايماۋ - وڭاي شارۋا ەمەس. ەگەر بيىل سوعان شاماڭ كەلسە، سەن جەڭدىڭ.
6. وزىڭە قامقور بولۋعا تىرىسقانىڭ ءۇشىن
ءوزىڭدى كۇتۋ - ءبىر رەت جاسالاتىن ءىس ەمەس، ۇزدىكسىز ءۇردىس. كەيدە قولىڭنان كەلدى، كەيدە شارشادىڭ. ءبىراق تالپىنىستىڭ ءوزى - العىسقا لايىق.
7. جاڭا نارسەگە قادام باسقانىڭ ءۇشىن
قورىقساڭ دا، ۇيرەنبەسەڭ دە، جاڭا دۇنيەگە بەت بۇردىڭ. ءاربىر جاڭالىق - رۋحتىڭ ءوسۋى. مۇنى دا باعالا.
8. ۇساق قۋانىشتاردى بايقاي العانىڭ ءۇشىن
كىشكەنتاي شاتتىقتى سەزىنە ءبىلۋ - ۇلكەن ونەر. سول قاسيەت سەنىڭ ىشكى تىرەگىڭ بولدى.
9. قاتەلىكتەن ساباق العانىڭ ءۇشىن
قاتەلەسپەيتىن ادام جوق. ءبىراق سول قاتەلىكتى ءتۇسىنىپ، ودان ءتۇيىن شىعارا بىلگەن جان عانا ۇتادى. سەن سول جولدى تاڭدادىڭ.
10. تىرىسقانىڭ ءۇشىن
ناتيجە بولماسا دا، نيەت بولدى. ال نيەتپەن جاسالعان ەڭبەك ەشقاشان زايا كەتپەيدى.
11. قايتا تۇرا العانىڭ ءۇشىن
جىعىلساڭ دا، ەڭسەڭدى تىكتەدىڭ. تاڭەرتەڭ كۇش بولماسا دا، ورنىڭنان تۇردىڭ. كەشە قول جەتپەگەن ساتىعا بۇگىن اياق باستىڭ. بۇل - ۇلكەن جەڭىس.
12. وزىڭە دەمالۋعا رۇقسات بەرگەنىڭ ءۇشىن
ۇنەمى ءوزىڭدى قامشىلاي بەرۋ دۇرىس ەمەس، كەيدە توقتاپ، تىنىستاۋ دا كەرەك. ءوزىڭدى ەركەلەتكەن ساتتەرىڭ ءۇشىن دە راحمەت ايت.
13. «جوق» دەپ ايتا العانىڭ ءۇشىن
«جوق» دەۋ - باتىلدىق. شىندىقتى تاڭداپ، جالتارماعانىڭ - قۇرمەتكە لايىق.
14. كۇمانگە قاراماي «ءيا» دەپ ايتقانىڭ ءۇشىن
قورىقساڭ دا، مۇمكىندىكتەن قاشپادىڭ. كەمە ءۇشىن ايلاق قاۋىپسىز، ءبىراق ول ءجۇزۋ ءۇشىن جاسالعان. سەن دە سولاي ەتتىڭ.
15. تاعى ءبىر جىلدى وتكەرگەنىڭ ءۇشىن
قىسقاسى، سەن بۇل جىلدا ءومىر ءسۇردىڭ. قانشا قيىن بولسا دا، باعىتتان تايمادىڭ. بۇل - ۇلكەن ءىس.
سەن جارادىڭ. وزىڭە راحمەت ايت.