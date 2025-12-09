جىل سوڭىنا دەيىن 5 وتكىزۋ پۋنكتى ىسكە قوسىلادى
استانا. KAZINFORM - كەلەسى جىلى «نۇر جولى» وتكىزۋ پۋنكتىنەن جىلىنا 5 ميلليونعا دەيىن كولىك وتەتىن بولادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆ ايتتى.
- كەدەندىك ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋ بويىنشا بۇگىندە 9 وتكىزۋ پۋنكتى بويىنشا جاڭارتۋ جۇمىستارى اياقتالىپ جاتىر. 4 وتكىزۋ پۋنكتى پايدالانۋعا بەرىلدى. ولاردىڭ ەكەۋى قىتايمەن، ەكەۋى وزبەكستانمەن شەكارادا تۇر. وسى جۇمادا «قازىعۇرت» جانە «تەمىر بابا»، ال 25 - جەلتوقساندا «تاجەن»، «مايقاپشاعاي»، «باقتى» وتكىزۋ پۋنكتتەرى ىسكە قوسىلادى. وسىلايشا، مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى تولىق ورىندالادى، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، وزبەكستانمەن شەكاراداعى «جىبەك جولى» جولاۋشىلار وتكىزۋ پۋنكتىنە رەكونسترۋكتسيالاۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. تاۋلىگىنە 70 مىڭ ادامعا دەيىن جانە 2 مىڭ كولىككە دەيىن ۇلعايتىلادى.
- «نۇر جولى» وتكىزۋ پۋنكتىن تاۋلىك بويى جۇمىس رەجيمىنە اۋىستىرۋ پيلوتتىق جوباسى ەنگىزىلدى. ناتيجەسىندە اۆتوكولىك اعىنى 2 ەسە ءوسىپ، تاۋلىگىنە 1800 كولىكتى قۇراپ، 453 مىڭ كولىككە جەتتى. جالپى كەلەسى جىلدان باستاپ وتكىزۋ قابىلەتىن 6 ەسەگە كوتەرىپ، 5 ميلليونعا دەيىن كولىك قۇرالىن وتكىزۋدى كۇتۋدەمىز، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىز ارقىلى وتەتىن كونتەينەرلىك پويىزداردىڭ ترازيتتىك دەكلاراتسيالارىن راسىمدەۋ 30 مينۋتقا دەيىن قىسقاردى.