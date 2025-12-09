ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    13:52, 09 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    جىل سوڭىنا دەيىن 5 وتكىزۋ پۋنكتى ىسكە قوسىلادى

    استانا. KAZINFORM - كەلەسى جىلى «نۇر جولى» وتكىزۋ پۋنكتىنەن جىلىنا 5 ميلليونعا دەيىن كولىك وتەتىن بولادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆ ايتتى.

    Йил охирига қадар 5 та назорат-ўтказиш пункти ишга туширилади
    Сурат: Давлат даромадлари қўмитаси

    - كەدەندىك ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋ بويىنشا بۇگىندە 9 وتكىزۋ پۋنكتى بويىنشا جاڭارتۋ جۇمىستارى اياقتالىپ جاتىر. 4 وتكىزۋ پۋنكتى پايدالانۋعا بەرىلدى. ولاردىڭ ەكەۋى قىتايمەن، ەكەۋى وزبەكستانمەن شەكارادا تۇر. وسى جۇمادا «قازىعۇرت» جانە «تەمىر بابا»، ال 25 - جەلتوقساندا «تاجەن»، «مايقاپشاعاي»، «باقتى» وتكىزۋ پۋنكتتەرى ىسكە قوسىلادى. وسىلايشا، مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى تولىق ورىندالادى، - دەدى ول.

    ونىڭ ايتۋىنشا، وزبەكستانمەن شەكاراداعى «جىبەك جولى» جولاۋشىلار وتكىزۋ پۋنكتىنە رەكونسترۋكتسيالاۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. تاۋلىگىنە 70 مىڭ ادامعا دەيىن جانە 2 مىڭ كولىككە دەيىن ۇلعايتىلادى.

    - «نۇر جولى» وتكىزۋ پۋنكتىن تاۋلىك بويى جۇمىس رەجيمىنە اۋىستىرۋ پيلوتتىق جوباسى ەنگىزىلدى. ناتيجەسىندە اۆتوكولىك اعىنى 2 ەسە ءوسىپ، تاۋلىگىنە 1800 كولىكتى قۇراپ، 453 مىڭ كولىككە جەتتى. جالپى كەلەسى جىلدان باستاپ وتكىزۋ قابىلەتىن 6 ەسەگە كوتەرىپ، 5 ميلليونعا دەيىن كولىك قۇرالىن وتكىزۋدى كۇتۋدەمىز، - دەدى ول.

    ايتا كەتەيىك، ەلىمىز ارقىلى وتەتىن كونتەينەرلىك پويىزداردىڭ ترازيتتىك دەكلاراتسيالارىن راسىمدەۋ 30 مينۋتقا دەيىن قىسقاردى.

    تەگ:
    سىرتقى ساياسات ەكونوميكا
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار