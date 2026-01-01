جىل قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاننىڭ ۇزدىك 10 بوكسشىسى انىقتالدى
استانا. قازاقپارات - Boxrec.com سايتى 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاندىق ۇزدىك بوكسشىلاردىڭ رەيتينگىن جاريالادى. بۇل تۋرالى Sports.kz حابارلادى.
رەيتينگتىڭ ءبىرىنشى ورنىن جانىبەك ءالىمحان ۇلى (17-0، 12 KO) يەلەندى. قازىرگى تاڭدا ول ورتا سالماقتا WBO جانە IBF نۇسقالارى بويىنشا الەم چەمپيونى بولىپ قالا بەرەدى. الايدا جۋىردا ول دوپينگ داۋىنا ىلىككەن. ەگەر بوكسشىنىڭ كىناسى دالەلدەنسە، وعان ديسكۆاليفيكاتسيا مەن چەمپيوندىق بەلبەۋلەرىنەن ايىرىلۋ قاۋپى ءتونىپ تۇر.
قازاقستاندىق ۇزدىك ءۇش بوكسشىلاردىڭ قاتارىنا سونداي-اق سۇلتان زاۋربەك (20-0، 13 KO) پەن جانقوش تۇراروۆ (29-0، 20 KO) ەندى.
ال ۇزدىك وندىقتاعى وزگە سپورتشىلار مىنالار:
دانيار ەلەۋسىنوۆ (13-0، 8 KO)،
بەك نۇرماعانبەت (15-0، 13 KO)،
بەكمان سويلىبايەۆ (21-1، 12 KO)،
باتىر جۇكەمبايەۆ (24-1، 17 KO)،
رۋسلان ماديەۆ (18-2-1، 6 KO)،
ەلشات نىعمەتوللا (21-0-3، 8 KO)،
سادريددين احمەدوۆ (15-0-1، 13 KO).
بۇعان دەيىن قازاقستاندىق ماحمۇد سابىرحان World Boxing ۇيىمى جاريالاعان بايقاۋدا جىلدىڭ ۇزدىك بوكسشى اتاعىنا يە بولدى.
سونىمەن قاتار، وتاندىق بوكسشى ناتاليا بوگدانوۆا - 2025-جىلعى ايەلدەر اراسىنداعى «جانكۇيەرلەر تاڭداۋى بويىنشا ۇزدىك بوكسشى» اتانعانى بەلگىلى بولدى.