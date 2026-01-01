جىل باسىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 511,67 تەڭگە، ساتۋ - 517,44 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 592,89 تەڭگە، ساتۋ - 603,81 تەڭگە؛
- رۋبل 6,10 - 6,40 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 72,38 - 75,08 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 509,88 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 516,88 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 591,97 تەڭگە، ساتۋ - 601,93 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,23 تەڭگە، ساتۋ - 6,50 تەڭگە؛
- يۋان 72,41 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,14 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 2025-جىلدىڭ 31-جەلتوقسانىندا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,02 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 505,53 تەڭگە بولدى.