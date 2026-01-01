ق ز
    جىل باسىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    دوللار
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 511,67 تەڭگە، ساتۋ - 517,44 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 592,89 تەڭگە، ساتۋ - 603,81 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,10 - 6,40 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 72,38 - 75,08 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 509,88 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 516,88 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 591,97 تەڭگە، ساتۋ - 601,93 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,23 تەڭگە، ساتۋ - 6,50 تەڭگە؛

    - يۋان 72,41 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,14 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 2025-جىلدىڭ 31-جەلتوقسانىندا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,02 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 505,53 تەڭگە بولدى.

