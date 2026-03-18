ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    13:25, 18 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    جىل باسىنان ەلىمىزدە قىلمىس سانى 8 پايىزعا ازايدى

    استانا. KAZINFORM - جىل باسىنان ەلىمىزدە قىلمىس سانى 8 پايىزعا ازايدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆ ايتتى.

    полиция
    فوتو: ق ر ءى ءى م

    - جالپى، مينيسترلىك زاڭ جانە ءتارتىپ قاعدياتىن ىسكە اسىرۋدى جالعاستىرۋدا. بۇگىندە الدىن الۋ جۇمىستارى كۇشەيتىلدى. 2,3 ميلليون اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ جولى كەسىلدى. ناتيجەسىندە جىل باسىنان بەرۋ قىلمىستار سانى 8 پايىزعا ازايدى. ونىڭ ىشىندە ينتەرنەت الاياقتىق سانى دا تومەندەدى. جالپى، قىلمىستاردى اشۋ كورسەتكىشى جاقساردى، - دەدى ەرجان سادەنوۆ.

    سونىمەن قاتار مينيستر «تازا قازاقستان» ناۋقانى اياسىندا تابيعاتتى قورعاۋ زاڭناماسىنىڭ ساقتالۋى قامتاماسىز ەتىلىپ جاتقانىن ايتتى.

    بۇعان دەيىن ۇكىمەت وتىرىسىندا ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆ زاڭ بۇزۋشىلاردى مىندەتتى تۇردە جازالاۋ قاعيداتى قامتاماسىز ەتىلەتىنىن اتاپ وتكەن بولاتىن.

    تەگ:
    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار