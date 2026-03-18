جىل باسىنان ەلىمىزدە قىلمىس سانى 8 پايىزعا ازايدى
استانا. KAZINFORM - جىل باسىنان ەلىمىزدە قىلمىس سانى 8 پايىزعا ازايدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆ ايتتى.
- جالپى، مينيسترلىك زاڭ جانە ءتارتىپ قاعدياتىن ىسكە اسىرۋدى جالعاستىرۋدا. بۇگىندە الدىن الۋ جۇمىستارى كۇشەيتىلدى. 2,3 ميلليون اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ جولى كەسىلدى. ناتيجەسىندە جىل باسىنان بەرۋ قىلمىستار سانى 8 پايىزعا ازايدى. ونىڭ ىشىندە ينتەرنەت الاياقتىق سانى دا تومەندەدى. جالپى، قىلمىستاردى اشۋ كورسەتكىشى جاقساردى، - دەدى ەرجان سادەنوۆ.
سونىمەن قاتار مينيستر «تازا قازاقستان» ناۋقانى اياسىندا تابيعاتتى قورعاۋ زاڭناماسىنىڭ ساقتالۋى قامتاماسىز ەتىلىپ جاتقانىن ايتتى.
بۇعان دەيىن ۇكىمەت وتىرىسىندا ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆ زاڭ بۇزۋشىلاردى مىندەتتى تۇردە جازالاۋ قاعيداتى قامتاماسىز ەتىلەتىنىن اتاپ وتكەن بولاتىن.