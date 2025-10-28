جىل باسىنان ەلدە 400 دەن استام ادام استان ۋلاندى
استانا. KAZINFORM - جىل باسىنان بەرى ەلىمىزدە تاعامنان، فاست-فۋدتان نەشە ادام ۋلاندى. بۇل سۇراققا دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ كوميتەتى جاۋاپ بەردى.
- 2025 -جىلدىڭ 9 ايىندا باقىلاۋ جانە قاداعالاۋ وبەكتىلەرىنە بايلانىستى جاپپاي تاماقتان ۋلانۋدىڭ 28 جاعدايى تىركەلدى (2024 -جىلى - 13 جاعداي)، زارداپ شەككەندەر سانى - 413 ادام، - دەلىنگەن ۆەدومستۆونىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
تاماقتان ۋلانۋدىڭ نەگىزگى سەبەبى ءونىمدى جەتكىزۋدەن جانە ساقتاۋدان باستاپ ولاردى دايىنداۋ مەن ساتۋعا دەيىنگى سانيتاريالىق- ەپيدەميولوگيالىق تالاپتاردىڭ ورىندالماۋىنان بولعان. سونداي-اق مەديتسينالىق تەكسەرۋسىز جۇمىس ىستەۋگە رۇقسات العان پەرسونالدىڭ باكتەريا تاسىمالداۋشى رەتىندە انىقتالۋ دەرەكتەرى بار.
- 2025 -جىلى جەمىس-جيدەك، قاۋىن-قاربىزدان جاپپاي ۋلانۋ جاعدايدارى تىركەلمەدى، - دەپ ناقتىلادى كوميتەت.
اتاپ ايتقاندا، ادامدار تاماقتان ۋلانعان جاعدايدا، شۇعىل كومەك پەن ودان ارعى ەمدەۋ مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ جۇيەسى اياسىندا جۇزەگە اسىرىلادى. ەگەر، سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ ناتيجەسى بويىنشا سوت شەشىمىمەن قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋ بەلگىلەرى بولعان جاعدايدا، سۋبەكت زارداپ شەككەندەردىڭ ماتەريالدىق زالالىن وتەۋى مۇمكىن.
ەسكە سالساق، جاقىندا ارقالىقتاعى تويدا 80 نەن استام ادام ۋلانىپ قالدى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ