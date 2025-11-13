جىل باسىنان بەرى اقىلى جولداردان قانشا تەڭگە اقشا تۇسكەنى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - جىل باسىنان بەرى 9 ايدا ەلىمىزدىڭ اقىلى جولدارىن قولدانعان جۇرگىزۋشىلەر 62 ميلليارد تەڭگە تولەگەن. بۇل تۋرالى «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى حابارلادى.
- 2025 -جىلدىڭ باسىنان بەرى ەلىمىزدىڭ كولىك جۇرگىزۋشىلەرى اقىلى جولدار ارقىلى 62 ميلليون استام رەت ءجۇرىپ ءوتتى. بۇل ساپالى جول ينفراقۇرىلىمىنا دەگەن سۇرانىستىڭ ارتۋىن كورسەتەدى. اقىلى جولدار تەك جىلدام قوزعالىستى قامتاماسىز ەتىپ قانا قويماي، قالالار مەن ەلدەر اراسىنداعى سەنىمدى بايلانىستى ورناتىپ، ايماقتاردىڭ ەكونوميكالىق دامۋىنا سەپتىگىن تيگىزەدى، - دەپ جازىلعان كومپانيا حابارلاماسىندا.
اسىرەسە كوپ سۇرانىسقا يە اقىلى جولدار ءتىزىمى مىناداي:
1. الماتى - قونايەۆ (10 ميلليون)
2. شىمكەنت - وزبەكستان شەكاراسى (7,8 ميلليون)
3. شىمكەنت - تاراز (5,5 ميلليون)
4. تاراز - قاينار (4,6 ميلليون)
5. شىمكەنت - قىزىلوردا (4 ميلليون)
6. استانا - تەمىرتاۋ (3,8 ميلليون)
7. قونايەۆ - تالدىقورعان (3,3 ميلليون)
8. استانا - شۋچينسك (3,27 ميلليون)
9. شۋچينسك - كوكشەتاۋ (2,82 ميلليون)
10. استانا - پاۆلودار (2,1 ميلليون)
11. الماتى - قورعاس (2 ميلليون)
12. قوستاناي - دەنيسوۆكا (1,57 ميلليون)
13. تاراز قالاسىنىڭ اينالما جولى (1,56 ميلليون)
14. قىزىلوردا - ارال (1,5 ميلليون)
15. كوكشەتاۋ - پەتروپاۆل (1,47 ميلليون)
16. بالقاش - بۋرىلبايتال (1,1 ميلليون)
17. پاۆلودار - سەمەي - قالباتاۋ (1,1 ميلليون)
18. اقتوبە – ر ف شەكاراسى (ورىنبور) (1,1 ميلليون)
19. پاۆلودار – ر ف شەكاراسى (ومبى) (736 مىڭ)
20. قوستاناي – ر ف شەكاراسى (ترويتسك) (698 مىڭ)
21. ورال – ر ف شەكاراسى (سامارا) (669 مىڭ)
22. شۋ - بۋرىلبايتال (583 مىڭ)
23. ورال – ر ف شەكاراسى (ساراتوۆ) (485 مىڭ)
24. قاندىاعاش - ماقات (462 مىڭ)
25. بەينەۋ - اقجىگىت (وزبەكستان شەكاراسى) (140 مىڭ)
26. ءۇشارال- دوستىق (56 مىڭ).
اقىلى جولدارعا دەگەن مۇنداي جوعارى سۇرانىس، جول ينفراقۇرىلىمىنىڭ دامۋىنا جاڭا سەرپىن بەرەدى. جولداردىڭ ساپاسىن ارتتىرۋ كولىك قارقىنىنىڭ وسۋىنە عانا ەمەس، زاماناۋي جول جەلىلەرى بار ايماقتاردىڭ ەكونوميكالىق وسۋىنە دە ىقپالى ەتەدى.
بۇعان دەيىن ەل اۋماعىنداعى اۆتوجولدارداعى قازىرگى احۋالى حابارلانعان ەدى. 13-قاراشا ساعات 08:00-دەن باستاپ بىرنەشە وبلىستا جىلدامدىق بويىنشا ەنگىزىلگەن شەكتەۋلەر الىندى.