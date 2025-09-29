جىل باسىنان بەرى 9,5 مىڭعا جۋىق ەتنيكالىق قازاق قانداس مارتەبەسىن الدى
استانا. KAZINFORM - جىل باسىنان بەرى 9586 ەتنيكالىق قازاق تاريحي وتانىمەن تابىسىپ، قانداس مارتەبەسىن الدى. جالپى 1991 -جىلدان بەرى رەسپۋبليكاعا 1 ميلليون 157,6 مىڭ ەتنيكالىق قازاق ورالدى. بۇل تۋرالى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
قازاقستانعا كەلگەن قانداستاردىڭ 45,7 پايىز وزبەكستاننان، 41,8 پايىز - قىتايدان، 4,6 پايىز - تۇرىكمەنستاننان، 2,7 پايىز - موڭعوليادان، 2,6 پايىز - رەسەيدەن جانە 2,6 پايىز باسقا ەلدەردەن.
- وسى جىلعى 1-قىركۇيەكتەگى جاعداي بويىنشا ەڭبەككە قابىلەتتى جاستاعى ەتنيكالىق قونىس اۋدارۋشىلار سانى 58,7 پايىزدى، ەڭبەككە قابىلەتتى جاستان كىشى 32,3 پايىزدى جانە زەينەتكەرلەر 9 پايىزدى قۇرايدى. ەڭبەككە قابىلەتتى جاستاعى قانداستاردىڭ ىشىنەن ءبىلىم دەڭگەيى بويىنشا 15,4 پايىزى جوعارى ءبىلىمدى، 29,7 پايىزى ورتا كاسىبي ءبىلىمدى، 52,3 پايىزى جالپى ورتا ءبىلىمدى، جانە 2,6 پايىز ءبىلىم جوق، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قونىس اۋدارعان ەتنيكالىق قازاقتار رەسپۋبليكانىڭ ءتۇرلى وڭىرلەرىنە قونىستاندى.
سونىمەن بىرگە، قانداستاردى قونىستاندىرۋ ءۇشىن كەلەسىدەي ەڭبەك كۇشى تاپشى وڭىرلەر انىقتالدى: اقمولا، اباي، قوستاناي، پاۆلودار، اتىراۋ، باتىس، شىعىس جانە سولتۇستىك قازاقستان وبلىستارى.
قونىستاندىرۋ وڭىرلەرىندە 2025 -جىلعا ارنالعان قانداستاردى قابىلداۋ كۆوتاسى 2309 ادامدى قۇرايدى. 2025 -جىلعى 1-قىركۇيەكتەگى جاعداي بويىنشا قونىستاندىرۋ وڭىرلەرىنە 1467 قانداس قونىس اۋداردى.
جوعارىدا اتالعان وڭىرلەردە قونىستانعان قانداستارعا كوشۋگە سۋبسيديا تۇرىندە مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارى ۇسىنىلادى - ءبىر مەزگىلدە وتاعاسىنا جانە وتباسىنىڭ ءاربىر مۇشەسىنە 70 ا ە ك (275,2 مىڭ تەڭگە) مولشەرىندە؛ تۇرعىن ءۇي جالداۋعا جانە كوممۋنالدىق قىزمەتتەرگە اقى تولەۋگە - ءبىر جىل ىشىندە 15 تەن 30 ا ە ك (58,9-دەن 117,9 مىڭ تەڭگەگە دەيىن) مولشەرىندە.
جىل باسىنان بەرى 594 قانداسقا ءتۇرلى قولداۋ شارالارى كورسەتىلدى. اتاپ ايتقاندا، 237 ادام تۇراقتى جۇمىسقا ورنالاستىرىلدى.
سونىمەن قاتار ەرىكتى قونىس اۋدارۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا ازاماتتاردى سولتۇستىك وڭىرلەرگە قونىس اۋدارۋعا قاتىساتىن جۇمىس بەرۋشىلەردى قولداۋ بويىنشا ينستيتۋتسيونالدىق شارالار قابىلداندى. تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋ، سالۋ ءۇشىن نەمەسە يپوتەكالىق تۇرعىن ءۇي قارىزدارى بويىنشا باستاپقى جارنانىڭ ءبىر بولىگىن جابۋ ءۇشىن ەكونوميكالىق ۇتقىرلىق سەرتيفيكاتى تۇرعىن ءۇي قۇنىنىڭ 50 پايىزى نەمەسە ءبىر وتباسىنا 4,56 ميلليون تەڭگەگە دەيىن مولشەرىندە ءبىرجولعى وتەۋسىز جانە قايتارىمسىز نەگىزدە ەنگىزىلدى.
ايتا كەتەيىك، باتىس قازاقستان وبلىسىنا قانداستاردىڭ كوپشىلىگى رەسەيدەن كوشىپ كەلگەن.