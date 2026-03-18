جىل باسىنان بەرى 3,3 مىڭعا جۋىق ەتنيكالىق قازاق قانداس مارتەبەسىن الدى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلى 3335 ەتنيكالىق قازاق تاريحي وتانىمەن تابىسىپ، قانداس مارتەبەسىن الدى. جالپى 1991 -جىلدان بەرى رەسپۋبليكاعا 1 ميلليون 168,2 مىڭ ەتنيكالىق قازاق ورالدى. بۇل تۋرالى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
جىل باسىنان قازاقستانعا كەلگەن قانداستاردىڭ جارتىسى (47,8 پايىز) قىتايدان، 43,6 پايىز - وزبەكستاننان، 2,7 پايىز - تۇرىكمەنستاننان، 2 پايىز - رەسەيدەن، 2,2 پايىز - موڭعوليادان جانە 1,7 - باسقا ەلدەردەن تىركەلدى.
2025 -جىلدا ەڭبەككە قابىلەتتى جاستاعى ەتنيكالىق قونىس اۋدارۋشىلار سانى 58,1 پايىزدى، ەڭبەككە قابىلەتتى جاستان كىشى 33,1 پايىزدى جانە زەينەتكەرلەر 8,8 پايىزدى قۇرايدى.
ەڭبەككە قابىلەتتى جاستاعى قانداستاردىڭ ىشىنەن ءبىلىم دەڭگەيى بويىنشا: 13,1 پايىزى جوعارى ءبىلىمدى، 27,1 پايىزى ورتا كاسىبي ءبىلىمدى، 51,9 پايىزى جالپى ورتا ءبىلىمدى، جانە 7,9 پايىزىنىڭ ءبىلىمى جوق.
قونىس اۋدارعان ەتنيكالىق قازاقتار رەسپۋبليكانىڭ ءتۇرلى وڭىرلەرىنە قونىستاندى.
سونىمەن بىرگە، قانداستاردى قونىستاندىرۋ ءۇشىن كەلەسىدەي ەڭبەك كۇشى تاپشى وڭىرلەر انىقتالدى: اقمولا، اباي، قوستاناي، پاۆلودار، اتىراۋ، باتىس، شىعىس جانە سولتۇستىك قازاقستان وبلىستارى.
- قونىستاندىرۋ وڭىرلەرىندە 2026 -جىلعا ارنالعان قانداستاردى قابىلداۋ كۆوتاسى 2281 ادامدى قۇرايدى. 2026 -جىلدىڭ 2 ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا اتالعان وڭىرلەرگە 569 قانداس قونىستاندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جوعارىدا اتالعان وڭىرلەردە قونىستانعان قانداستارعا كوشۋگە سۋبسيديا تۇرىندە مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارى ۇسىنىلادى - ءبىر مەزگىلدە وتاعاسىنا جانە وتباسىنىڭ ءاربىر مۇشەسىنە 70 ا ە ك (302,8 مىڭ تەڭگە) مولشەرىندە؛ تۇرعىن ءۇي جالداۋعا جانە كوممۋنالدىق قىزمەتتەرگە اقى تولەۋگە - ءبىر جىل ىشىندە 15 تەن 30 ا ە ك (64,9 دەن 129,8 مىڭ تەڭگەگە دەيىن) مولشەرىندە.
جىل باسىنان بەرى 139 قانداسقا ءتۇرلى قولداۋ شارالارى كورسەتىلدى. اتاپ ايتقاندا، 108 ادام تۇراقتى جۇمىسقا ورنالاستىرىلدى.
سونىمەن قاتار ەرىكتى قونىس اۋدارۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا ازاماتتاردى سولتۇستىك وڭىرلەرگە قونىس اۋدارۋعا قاتىساتىن جۇمىس بەرۋشىلەردى قولداۋ بويىنشا ينستيتۋتسيونالدىق شارالار قابىلداندى. تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋ ءۇشىن ەكونوميكالىق موبيلدىلىگى سەرتيفيكاتى 1625 ا ە ك نەمەسە ءبىر وتباسىنا 7 ميلليون تەڭگەگە دەيىن مولشەرىندە ءبىرجولعى وتەۋسىز نەگىزدە ەنگىزىلدى.