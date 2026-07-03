جىل باسىنان بەرى قانشا مىڭ ادام جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرىلدى
استانا. KAZINFORM - جىل باسىنان بەرى جول اپاتتارىنىڭ سانى 4 پايىزعا، ونىڭ سالدارىنان قازا تاپقاندار سانى 20 پايىزعا، جاراقات العاندار سانى 7 پايىزعا ازايعان.
بۇل تۋرالى ىشكى ىستەر مينيسترلىگى مالىمدەدى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، ماس كۇيىندە كولىك باسقارعان 12 مىڭعا جۋىق جۇرگىزۋشى ۇستالعان، سوت شەشىمىمەن 14 مىڭنان اسا جۇرگىزۋشى كولىك باسقارۋ قۇقىعىنان ايىرىلعان.
سونىمەن قاتار، جولدا ءجۇرۋ قاعيدالارىن ساقتاماعانى ءۇشىن 245 مىڭنان اسا جاياۋ جۇرگىنشى اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعان.
«بۇگىندە زاماناۋي تەحنولوگيالاردى كەڭىنەن قولدانىپ، پروفيلاكتيكا تەتىكتەرىن جەتىلدىرىپ جاتىرمىز. وسىنداي كەشەندى تاسىلدەر كەز كەلگەن قاتەردى ەرتە باستان انىقتاپ، ولاردىڭ اۋىر زاڭبۇزۋشىلىقتارعا ۇلاسۋىنا جول بەرمەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى» - دەدى مۇرات قابدەنوۆ.