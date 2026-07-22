جىل باسىنان بەرى قانشا ادام جۇمىسپەن قامتىلعانى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە جۇمىسپەن قامتۋ سالاسىندا جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇيەلى جۇمىستار وڭ ناتيجەسىن كورسەتۋدە. 2026 -جىلعى 1-شىلدەدەگى جاعداي بويىنشا ەلىمىزدە 249598 ادام جۇمىسقا ورنالاستىرىلدى.
جىل باسىنان بەرى 96415 قازاقستاندىق تۇراقتى جۇمىسقا ورنالاستى. وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا تۇراقتى جۇمىس ورىندارىنا ورنالاسقان ازاماتتار سانى 30 مىڭنان استام ادامعا ارتقان. بۇگىندە جۇمىسقا ورنالاسقانداردىڭ باسىم بولىگى تۇراقتى جۇمىسپەن قامتىلىپ، تۇراقتى تابىس پەن تولىق الەۋمەتتىك كەپىلدىكتەرگە يە بولىپ وتىر.
سونىمەن قاتار ەڭبەك نارىعىنىڭ قۇرىلىمىندا دا وڭ وزگەرىستەر بايقالادى. بۇرىن جۇمىسپەن قامتۋدىڭ ەداۋىر بولىگى ۋاقىتشا جۇمىس ورىندارىنىڭ ۇلەسىنە تيەسىلى بولسا، بۇگىندە باسىمدىق ۇزاق مەرزىمدى جۇمىسپەن قامتۋعا بەرىلۋدە. ۋاقىتشا جۇمىسقا ورنالاسقاندار سانى 115960 ادامنان 76953 ادامعا دەيىن قىسقاردى. بۇل حالىقتى جۇمىسپەن قامتۋدىڭ اناعۇرلىم ورنىقتى مودەلىنە كوشۋ ءۇردىسىن ايعاقتايدى.
تۇراقتى جۇمىسپەن قامتۋدىڭ ارتۋى ەڭبەك نارىعىن دامىتۋ باعىتىندا جۇرگىزىلىپ جاتقان كەشەندى مەملەكەتتىك جۇمىستىڭ ناتيجەسى بولىپ وتىر. جۇمىس بەرۋشىلەرمەن ءوزارا ءىس-قيمىل كەڭەيتىلىپ، Enbek.kz ەلەكتروندىق ەڭبەك بيرجاسىنىڭ سيفرلىق سەرۆيستەرى جەتىلدىرىلۋدە، سونداي- اق ەكونوميكانىڭ ناقتى سۇرانىسىنا بەيىمدەلگەن كاسىپتىك وقىتۋ باعدارلامالارى مەن جۇمىسپەن قامتۋعا جاردەمدەسۋ شارالارى ىسكە اسىرىلۋدا.
ەڭبەك نارىعىنداعى وڭ ءۇردىس نەگىزگى كورسەتكىشتەردەن دە كورىنىس تابۋدا. بيىلعى جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جۇمىسپەن قامتىلعاندار سانى 9 ميلليون 392 مىڭ ادامعا جەتىپ، جالدامالى جۇمىسكەرلەر قاتارى شامامەن 150 مىڭ ادامعا ۇلعايدى. جۇمىسسىزدىق
دەڭگەيى %4,5، ال جاستار اراسىنداعى جۇمىسسىزدىق دەڭگەيى %3 دەڭگەيىندە ساقتالۋدا.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، الداعى ۋاقىتتا ساپالى جۇمىس ورىندارىن قۇرۋ، ەڭبەك ونىمدىلىگىن ارتتىرۋ جانە ازاماتتاردىڭ كاسىبي بىلىكتىلىگىن دامىتۋ باعىتىنداعى جۇمىستار جالعاسادى. نەگىزگى مىندەت - ءاربىر قازاقستاندىقتىڭ تۇراقتى تابىس كوزىنە اينالاتىن، رەسمي ەڭبەك قاتىناستارى راسىمدەلگەن جانە لايىقتى ەڭبەكاقى تولەنەتىن جۇمىسقا ورنالاسۋىنا جاعداي جاساۋ.
تۇراقتى جۇمىس ورىندارىن قۇرۋ حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋدىڭ، ەكونوميكانىڭ ورنىقتىلىعىن نىعايتۋدىڭ جانە قوعامداعى الەۋمەتتىك تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋدىڭ نەگىزگى تەتىكتەرىنىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى.