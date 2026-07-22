جىل باسىنان بەرى شەكارادا جالعان قۇجاتپەن وتپەك بولعان 200 دەرەك انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - جىل باسىنان باستاپ وتكىزۋ پۋنكتتەرىندە شەكارالىق باقىلاۋدى جۇزەگە اسىرۋ كەزىندە وسىنداي 200 فاكتىنىڭ جولى كەسىلدى.
ۇ ق ك شەكارا قىزمەتى وتكىزۋ پۋنكتتەرىندە جالعان نەمەسە بوگدە قۇجاتتارى بار ادامداردى ەلگە كىرگىزبەۋ بويىنشا تۇراقتى جۇمىس جۇرگىزىپ كەلەدى.
تەك وسى جىلدىڭ باسىنان باستاپ وتكىزۋ پۋنكتتەرىندە شەكارالىق باقىلاۋدى جۇزەگە اسىرۋ كەزىندە وسىنداي 200 فاكتىنىڭ جولى كەسىلدى.
قىلمىسكەرلەردىڭ كوپشىلىگى جالعان ۆيزالار مەن ءۇشىنشى تۇلعالاردىڭ انىقتاۋ دەرەكتەرى بار قۇجات بلانكىلەرىن پايدالانعان.
ولاردىڭ قولدانىلۋى شەكارانىڭ وڭتۇستىك بولىكتەرىندە جانە حالىقارالىق اۋە جەلىلەرىندە ءجيى انىقتالدى.
2025 -جىلى وسىنداي 661 قۇقىق بۇزۋشىلىق تىركەلگەنىن اتاپ وتكەن ءجون.
ۇ ق ك شەكارا قىزمەتى جالعان جانە بوگدە قۇجاتتاردى پايدالانىپ شەكارادان وتكەنى ءۇشىن قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعانىن حابارلايدى.