جەڭىل اتلەتيكادان قازاقستان چەمپيوناتىنىڭ العاشقى كۇنىندە كىمدەر توپ جاردى
استانا. KAZINFORM - جەڭىل اتلەتيكادان 22-24-شىلدە كۇندەرى ارالىعىندا ەلوردادا كەزەكتى قازاقستان چەمپيوناتى ءوتىپ جاتىر.
نازارلارىڭىزعا ءبىرىنشى كۇننىڭ جەڭىمپازدارىن ۇسىنامىز:
بيىكتىككە سەكىرۋ
ايەلدەر. كريستينا وۆچيننيكوۆا (قاراعاندى وبل) - 1.84 مەتر
ۇزىندىققا سەكىرۋ
ەرلەر. الەكساندر كۋزميچيەۆ (ماڭعىستاۋ وبل) - 7.18 مەتر
ايەلدەر. اناستاسيا رىپاكوۆا (شقو) - 6.11 مەتر
100 مەترگە جۇگىرۋ
ەرلەر. المات تولەبايەۆ (الماتى ق. ) - 10.71 سەكۋند
ايەلدەر. ۆيكتوريا ان (استانا ق. ) - 11.90 سەكۋند
400 مەترگە جۇگىرۋ
ەرلەر. ەلنور مۇحيتدينوۆ (شقو) - 47.66 سەكۋند
ايەلدەر. ميلانا زۋباريەۆا (قاراعاندى وبل. ) - 56.98 سەكۋند
1500 مەترگە جۇگىرۋ
ەرلەر. يگور حرۋنين (ش ق و) - 4:00.75 سەكۋند
ايەلدەر. ايانا بولاتبەك قىزى (جەتىسۋ وبل. ) - 4:26.77 سەكۋند
10000 مەترگە جۇگىرۋ
ەرلەر. ماكسيم فرولوۆسكي (الماتى ق. ) - 28:50.94 سەكۋند
ايەلدەر. دەيزي دجەپكەمەي (ش ق و) - 33:52.33 سەكۋند
4×100 مەترلىك ەستافەتا
ەرلەر. قاراعاندى وبل. - 42.12 سەكۋند
ايەلدەر. الماتى ق. - 48.56 سەكۋند
20 شاقىرىمدىق ءجۇرىس
ەرلەر. جارىلقاسىن ەگىزباي (شىمكەنت ق. ) - 1:35:58.47
ايەلدەر. كريستينا موروزوۆا (الماتى ق. ) - 1:44:12.16
نايزا لاقتىرۋ
ەرلەر. الەكسەي حلىستوۆ (ش ق و) - 70.47 مەتر
ايەلدەر. ۆارۆارا نازاروۆا (ش ق و) - 45.75 مەتر
يادرو يتەرۋ
ايەلدەر. انگەلينا پولتينوۆا (شىمكەنت ق. ) - 12.05 مەتر
سىرىقپەن سەكىرۋ
ايەلدەر. اناستاسيا يبراگيموۆا (الماتى ق. ) - 3.90 مەتر
ايتا كەتەلىك اۋىر اتلەتيكادان ازيا چەمپيوناتىنا قاتىساتىن قازاقستاندىقتار انىقتالعان ەدى.