KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    جەڭىل اتلەتيكادان قازاقستان چەمپيوناتىنىڭ العاشقى كۇنىندە كىمدەر توپ جاردى

    استانا. KAZINFORM - جەڭىل اتلەتيكادان 22-24-شىلدە كۇندەرى ارالىعىندا ەلوردادا كەزەكتى قازاقستان چەمپيوناتى ءوتىپ جاتىر.

    Жеңіл атлетикадан Қазақстан чемпионатының алғашқы күнінде кімдер топ жарды
    Фото: ҰОК

    نازارلارىڭىزعا ءبىرىنشى كۇننىڭ جەڭىمپازدارىن ۇسىنامىز:

    بيىكتىككە سەكىرۋ

    ايەلدەر. كريستينا وۆچيننيكوۆا (قاراعاندى وبل) - 1.84 مەتر

    ۇزىندىققا سەكىرۋ

    ەرلەر. الەكساندر كۋزميچيەۆ (ماڭعىستاۋ وبل) - 7.18 مەتر

    ايەلدەر. اناستاسيا رىپاكوۆا (شقو) - 6.11 مەتر

    100 مەترگە جۇگىرۋ

    ەرلەر. المات تولەبايەۆ (الماتى ق. ) - 10.71 سەكۋند

    ايەلدەر. ۆيكتوريا ان (استانا ق. ) - 11.90 سەكۋند

    400 مەترگە جۇگىرۋ

    ەرلەر. ەلنور مۇحيتدينوۆ (شقو) - 47.66 سەكۋند

    ايەلدەر. ميلانا زۋباريەۆا (قاراعاندى وبل. ) - 56.98 سەكۋند

    1500 مەترگە جۇگىرۋ

    ەرلەر. يگور حرۋنين (ش ق و) - 4:00.75 سەكۋند

    ايەلدەر. ايانا بولاتبەك قىزى (جەتىسۋ وبل. ) - 4:26.77 سەكۋند

    10000 مەترگە جۇگىرۋ

    ەرلەر. ماكسيم فرولوۆسكي (الماتى ق. ) - 28:50.94 سەكۋند

    ايەلدەر. دەيزي دجەپكەمەي (ش ق و) - 33:52.33 سەكۋند

    4×100 مەترلىك ەستافەتا

    ەرلەر. قاراعاندى وبل. - 42.12 سەكۋند

    ايەلدەر. الماتى ق. - 48.56 سەكۋند

    20 شاقىرىمدىق ءجۇرىس

    ەرلەر. جارىلقاسىن ەگىزباي (شىمكەنت ق. ) - 1:35:58.47

    ايەلدەر. كريستينا موروزوۆا (الماتى ق. ) - 1:44:12.16

    نايزا لاقتىرۋ

    ەرلەر. الەكسەي حلىستوۆ (ش ق و) - 70.47 مەتر

    ايەلدەر. ۆارۆارا نازاروۆا (ش ق و) - 45.75 مەتر

    يادرو يتەرۋ

    ايەلدەر. انگەلينا پولتينوۆا (شىمكەنت ق. ) - 12.05 مەتر

    سىرىقپەن سەكىرۋ

    ايەلدەر. اناستاسيا يبراگيموۆا (الماتى ق. ) - 3.90 مەتر

    ايتا كەتەلىك اۋىر اتلەتيكادان ازيا چەمپيوناتىنا قاتىساتىن قازاقستاندىقتار انىقتالعان ەدى.

    سپورت
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور