جۇيكە جۇيەسىنە زيان: تانىمال شايلاردان زياندى قوسىلىستار انىقتالعان
رەسەيدە 2025 -جىلدىڭ باسىنان بەرى 111 توننادان استام شايدان پەستيتسيد تابىلدى. بۇل تۋرالى «يزۆەستيا» روسپوترەبنادزور مەن روسسەلحوزنادزورعا سىلتەمە جاساپ مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
تەكسەرۋ كەزىندە Tess ،Greenfield، «زولوتايا چاشا»، «بەسەدا» سياقتى تانىمال ماركالاردان پەستيتسيد انىقتالعان. ولاردى شىعاراتىن «وريمي»، «رۋسسكايا چاينايا كومپانيا»، «وبەدينەننايا چاينايا كومپانيا»، «شەننۋن»، «سيمفونيا» جانە باسقا دا ءىرى وندىرۋشىلەردىڭ ونىمدەرى سىناقتان وتپەي قالعان.
جىل باسىنان بەرى 57 مىڭعا جۋىق سىناما زەرتتەلىپ، ولاردىڭ 0,01 پايىزى تالاپتارعا سايكەس كەلمەگەن. ۇلەس از بولعانىمەن، تۇتىنۋشىلار قۇقىعىن قورعاۋشىلار بۇل دەرەكتەردى ەلەۋلى دەپ سانايدى. قوعامدىق تۇتىنۋشىلار باستاماسىنىڭ جەتەكشىسى ولەگ پاۆلوۆ باس پروكۋراتۋراعا، ۇكىمەت پەن اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنە ءوتىنىش جولداپ، كومپانيالاردى جاۋاپقا تارتۋدى تالاپ ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، شاي قۇرامىنداعى پەستيتسيدتەر جۇيكە جۇيەسىنە زيان كەلتىرىپ، ەستە ساقتاۋ مەن قوزعالىستى بۇزادى، سونداي-اق اللەرگيا تۋدىرۋى مۇمكىن.
ايتا كەتەيىك، پەستيتسيدتەر (لاتىن سوزدەرىنەن pestis - جۇقپالى اۋرۋ، caedo - ولتىرەمىن) - مادەني وسىمدىكتەردى زيانكەستەردەن، پارازيتتەردەن، ارامشوپتەردەن، اۋرۋلاردان جانە ميكروورگانيزمدەردەن قورعاۋ ءۇشىن قولداناتىن بارلىق حيميالىق قوسىلىستار.